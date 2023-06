Honor 90 Lite arrive avec Dimensity 6020, appareil photo 100MP

La série Honor 90 a fait ses débuts en Chine fin mai et la paire se prépare à devenir mondiale le 6 juillet. Mais avant que cela ne se produise, un troisième modèle a fait une apparition surprise : voici le Honor 90 Lite.

Ce téléphone est alimenté par le chipset Dimensity 6020 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est le double de la mémoire du Honor 70 Lite (la série 80 n’a jamais eu de modèle « Lite », bien qu’il y ait eu un « SE »). Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter 5 Go de RAM virtuelle pour un total de 13 Go.

















Honneur 90 Lite

Une autre mise à niveau majeure est l’affichage – il est passé à 6,7 « et a maintenant une résolution FHD + (au lieu de 6,5 » HD +), il offre également désormais un taux de rafraîchissement de 90 Hz (au lieu de 60 Hz). Un trou perforé abrite la caméra selfie 16MP.

En parlant de caméras, le module principal à l’arrière a un capteur 100MP avec un objectif f/1.9. Ce n’est pas à la hauteur du module 200MP du Honor 90, mais c’est le double de la résolution de l’appareil photo du 70 Lite. De plus, le nouveau modèle est également équipé d’un appareil photo ultra large 5MP. L’enregistrement vidéo est malheureusement limité à 1080p.

Le téléphone a échangé une certaine capacité de batterie pour une charge plus rapide et est livré avec une cellule d’alimentation de 4 500 mAh qui peut atteindre 55 % de charge en une demi-heure si vous avez un Honor SuperCharger compatible de 35 W. Le nouveau modèle est plus léger et beaucoup plus mince, mesurant 179 g et 7,48 mm.

Le port USB-C (2.0) est la seule connexion filaire à bord et peut également être utilisé pour les écouteurs (avec un adaptateur). Le téléphone porte les certifications Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless. Il y a un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le Honor 90 Lite est déjà disponible dans plusieurs pays européens. Dans la Grande-Bretagne il a un PDSF de 300 £, mais il est de 250 £ en ce moment et vous pouvez choisir un Honor Band 7 gratuit ou un Honor Earbuds X5 gratuit (d’une valeur de 50 £ et 40 £, respectivement). Dans France le prix est de 300 € et est accompagné d’un coupon de 50 € et d’écouteurs X5 gratuits. Dans Allemagnele téléphone coûte à nouveau 300 €, mais le coupon ne représente que 5 % de réduction (vous obtenez toujours les écouteurs gratuits, cependant).



Vous pouvez choisir entre Cyan Lake, Titanium Silver et Midnight Black.

