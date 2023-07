Honor 90 fait officiellement ses débuts en Europe

La série Honor 90 a été lancée en Chine dans les derniers jours de mai, et la société a promis un lancement international « bientôt ». Le moment est venu et le Honor 90 vanille fait ses débuts en Europe. Le téléphone dispose d’un chipset de milieu de gamme supérieur, le Snapdragon 7 Gen 1, mais apporte un appareil photo de niveau phare avec un capteur de 200 MP.

Le téléphone dispose également d’un grand écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1200p et une charge de 66 W pour la batterie de 5 000 mAh – la plus grande cellule jamais conçue pour la série de numéros Honor.

Le Honor 90 sera disponible en Europe avec deux options de mémoire – 8/256 Go ou 12/512 Go.

Honor 90 sera disponible en vert, noir et argent, ce dernier ayant un motif de diamant soigné à l’arrière. Les prix au Royaume-Uni sont de 450 £ ou 500 £, selon le niveau de mémoire. Il n’y avait aucune mention du Honor 90 Pro, suggérant que le téléphone pourrait ne pas quitter la Chine du tout.











Honneur 90

Entre le 6 et le 18 juillet, la boutique HiHonor offre un bon de réduction de 5 % avec le code AUKH905, et toute personne qui obtient le smartphone d’ici la fin de ce mois peut également acheter une tablette Honor Pad X8 pour seulement 10 £, qui coûte 140 £. tout seul.

Les précommandes commenceront demain sur Amazon, Very et Currys, et ces détaillants regrouperont gratuitement le Honor 90 avec un Pad X8 si l’achat est effectué avant le 18 juillet. La vente officielle débutera le 19 juillet.