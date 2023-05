Honor 90 et Honor 90 Pro utiliseront pleinement l’appareil photo principal de 200 MP

L’année dernière, les Honor 80 et Honor 80 Pro sont arrivés sur le marché avec le capteur d’appareil photo principal Samsung ISOCELL HP3 de 200 MP, mais aucun des deux téléphones ne l’a utilisé au maximum, le réduisant à 160 MP pour une raison quelconque. Ces informations proviennent de la prolifique et bien connue station de chat numérique chinoise leakster, qui affirme également que la prochaine génération corrigera ce malheur.

En effet, nous avons déjà entendu dire que les Honor 90 et Honor 90 Pro comporteraient exactement le même matériel de caméra principal que leurs prédécesseurs, mais cette fois, les 200 MP complets seront utilisés, indique désormais Digital Chat Station.

Les Honor 90 et Honor 90 Pro deviendront officiels le 29 mai et sont illustrés ci-dessus – Honor 90 à gauche, Honor 90 Pro à droite. Le Pro serait alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, et il est livré avec un écran incurvé 1224p et une prise en charge de la charge rapide de 90 W. Le Honor 90, quant à lui, ne monte que jusqu’à 66W.

Source (en chinois) | Via