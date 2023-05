Honor 90 date de sortie, prix et spécifications rumeurs

Honor est sur le point de lancer sa série 90 de téléphones et le moulin à rumeurs est en plein essor avec les spécifications auxquelles nous devrions nous attendre lorsque les nouveaux modèles arriveront.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série Honor 90.

Quand sortira le Honor 90 ?

Le compte officiel Honor Weibo a publié une annonce selon laquelle les Honor 90 et Honor 90 Pro seront dévoilés en Chine le 29 mai.

Cela fait environ six mois depuis le lancement de la série Honor 80, ce qui est conforme au schéma que nous avons vu dans le passé, car les téléphones Honor 70 sont arrivés six mois avant la série 80.

Les modèles qui sortiront de Chine restent spéculatifs pour le moment. Lors du lancement de la série 70, seul le Honor 70 standard est arrivé en Europe. Aucun des modèles de la série 80 n’est venu en Europe, et rien n’indique pour le moment lesquels nous devrions nous attendre cette fois-ci.

En regardant quelques autres versions, nous remarquons que le Honor 50 a également été lancé en Europe, il se pourrait donc que Honor ait décidé de ne lancer que toutes les autres générations sur des marchés plus larges. Si cela est vrai, alors le Honor 90 pourrait bien arriver sur ces rives.

Comme d’habitude, ne vous attendez à aucun lancement aux États-Unis.

Combien coûtera le Honor 90 ?

Il n’y a pas de mot officiel sur les prix au moment de la rédaction, mais nous nous attendons à ce que les nouveaux modèles restent assez proches de ceux qu’ils remplacent. Cela signifie que nous pouvons utiliser les prix de la série Honor 80 comme un guide fiable, bien que, comme ils ne sont sortis qu’en Chine, il est un peu lâche sur ce à quoi pourraient ressembler les prix européens.

Honor 80 SE : à partir de 2 399 ¥ (environ 350 $/290 £/330 €/29 000 ₹)

Honor 80 : à partir de 2 699 ¥ (environ 400 $/330 £/370 €/33 000 ₹)

Honor 80 GT : à partir de 3 299 ¥ (environ 485 $/400 £/455 €/40 000 ₹)

Honor 80 Pro : à partir de 3 499 ¥ (environ 515 $/425 £/480 €/42 500 ₹)

Honor 80 Pro avec écran plat : à partir de 3 599 ¥ (environ 530 $/435 £/495 €/43 500 ₹)

À titre de référence, le Honor 70 standard est apparu sur les marchés européens, au prix de 479 £/549 € (environ 590 $).

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que les modèles Honor 90 et 90 Pro taquinés, il semble donc que nous devrons peut-être attendre les variantes SE et GT, si elles sont prévues pour ce cycle de sortie.

Quelles spécifications et fonctionnalités verrons-nous dans le Honor 90 ?

Nous savons déjà à quoi ressembleront les Honor 90 et 90 Pro, car Honor a publié une bande-annonce pour les nouveaux téléphones dans laquelle la date de lancement a été confirmée. Voici la vidéo, via SparrowNews :

Alors que Honor n’a pas encore confirmé les configurations des modèles 90 et 90 Pro, nous avons vu des fuites fiables annoncer ce que nous pourrions voir lorsque les nouveaux téléphones apparaîtront.

En termes de puissance de traitement, Digital Chat Station a publié sur Weibo que le Honor 90 sera alimenté par un chipset Snapdragon 7 Gen 1, tandis que le modèle Pro arborera un Snapdragon 8+ Gen 1. Le premier est un léger pas en avant par rapport au Snapdragon. 782G qui est venu dans le Honor 80, car il est plus économe en énergie, améliore les performances et fonctionne sur une architecture de 4 nm plutôt que de 6 nm.

Le Snapdragon 8+ Gen 1 du Honor 90 Pro est la même puce que celle du Honor 80 Pro, il se peut donc que la société pense que c’est déjà assez puissant, ou a modifié le logiciel pour tirer le meilleur parti de ce chipset très décent.

Une chose que Honor a officiellement annoncée est que les nouveaux téléphones (ou au moins le modèle Pro) seront livrés avec un appareil photo principal de 200Mp. GizChina rapporte qu’il pourrait s’agir du même capteur Samsung ISOCELL HP3 qui est apparu précédemment dans le Honor 80 Pro, mais alors que ce modèle avait une résolution plafonnée à 160Mp, Honor peut utiliser tout son potentiel dans la nouvelle itération.

Une autre norme sur toute la gamme devrait être une batterie de 5000 mAh, bien que la charge puisse ne pas être la même, comme ITHome a récemment rapporté que les deux modèles ont été repérés sur un site de certification chinois, avec le Honor 90 répertorié avec un chargeur de 66 W et le Honor 90 Pro un chargeur 100W.

Des photos récentes divulguées des façades des téléphones montrent que le Honor 90 aura un écran à bord incurvé et une ouverture centrale pour la caméra selfie, tandis que le Pro aura une ouverture en forme de pilule, probablement pour prendre en charge un capteur supplémentaire pour le déverrouillage du visage d’une meilleure profondeur de champ dans les selfies. L’écran Pro devrait être un panneau OLED 1,5K, et les deux modèles bénéficieront de la nouvelle technologie PWM 3840Hz qui devrait s’avérer plus efficace en termes de consommation d’énergie.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent, mais il ne faudra évidemment pas longtemps avant de voir la fiche technique complète des deux téléphones. Jusque-là, consultez nos guides des meilleurs téléphones Android pour voir à quoi le duo Honor sera confronté.