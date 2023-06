Honor 90 apparaît sur Amazon UK avant le lancement mondial

Le Honor 90 a fait ses débuts officiels en Chine le mois dernier et devrait maintenant devenir mondial le 6 juillet, soit dans moins de deux semaines à ce stade. Fait intéressant, le Honor Store officiel sur Amazon UK a déjà répertorié le Honor 90 en précommande pour 450 £ dans la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’appareil est répertorié dans ses couleurs Midnight Black et Emerald Green.







Liste Honor 90 sur Amazon UK

La liste Amazon UK affirme que l’appareil sortira le 5 août et que les premières livraisons seront prévues pour le 10 août. Ces dates pourraient bien sûr être des espaces réservés.









Honor 90 en noir minuit et vert émeraude

Honor 90 est équipé d’une puce Snapdragon 7 Gen 1, d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une caméra frontale de 50MP. L’appareil dispose également d’un appareil photo principal de 200 MP avec capteur 1/1,4″ (ouverture f/1,9 et pixels de 0,56 μm) ainsi que d’un module ultra large de 12 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Honor 90 est également livré avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 66 W.

