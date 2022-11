Honor 80 Pro officiellement confirmé pour disposer d’un appareil photo 160MP

Honor organise un événement en Chine le 23 novembre pour dévoiler le smartphone pliable Magic Vs et la série Honor 80, qui devrait se composer de quatre modèles : vanille, SE, Pro et Pro+. Selon les rumeurs, le Honor 80 Pro + arborerait un appareil photo 160MP à l’arrière, et bien que nous n’ayons pas encore obtenu de confirmation de la part d’Honor, la marque chinoise a annoncé aujourd’hui que le Honor 80 Pro comporterait un appareil photo 160MP.

Honor a fait cette révélation via un post Weibo, qui comprend également une affiche montrant le Honor 80 Pro avec une configuration à double caméra alignée au centre. Il n’y a pas de mot officiel d’Honor sur les caméras frontales du modèle Pro, mais des rumeurs disent que le Honor 80 Pro+ arborera également une configuration à double caméra, qui sera une combinaison de deux unités 50MP.







Honor 80 Pro arborera une caméra arrière de 160MP

Pour en revenir au Honor 80 Pro, la traduction automatique du texte en chinois au bas de l’affiche indique que l’appareil photo du smartphone “prend en charge jusqu’à 160MP, et l’expérience est de 160MP. Entrez dans le mode” pixel élevé “pour faire l’expérience. ” On pourrait dire que cela pourrait également signifier que Honor utilise un capteur de résolution inférieure pour prendre des photos de 160 MP avec des astuces logicielles, mais si tel était le cas, nous ne voyons aucune raison d’en faire tout un plat.

Honor n’a pas encore confirmé explicitement l’existence du Honor 80 Pro+, mais puisque son message Weibo utilise le mot “série” pour promouvoir l’appareil photo 160MP dans la gamme, c’est essentiellement une confirmation qu’il y aura plus d’un smartphone dans le Honor 80 série avec un appareil photo 160MP.

Honor a précédemment confirmé que le Honor 80 aura le SoC Snapdragon 782G à la barre, tandis que le Honor 80 Pro sera alimenté par la puce Snapdragon 8+ Gen 1. Tous les smartphones de la gamme exécuteront MagicOS.

Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur la série Honor 80 avant le dévoilement officiel du 23 novembre.

La source (en chinois)