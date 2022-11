Honor 80 Pro et Honor 80 font leurs débuts avec des cames principales de 160MP, une charge de 66W

Honor a organisé un grand événement de lancement de deux jours en Chine où nous avons vu hier les débuts de l’interface MagicOS 7.0 tandis que les grandes annonces matérielles étaient laissées pour aujourd’hui – parmi lesquelles trois nouveaux téléphones.

Honor 80 Pro et Honor 80 apportent des caméras principales de 160MP ainsi que des puces Qualcomm et des écrans OLED incurvés. Honor 80 SE est l’entrée la plus abordable parmi les trois et dispose d’un appareil photo principal Dimensity 900 et 64MP.

Honor Magic Vs est le meilleur nouveau pliable de la gamme Honor, mais nous avons également la toute nouvelle série Honor 80 composée de trois téléphones.

Honor 80 Pro et Honor 80

Honor 80 Pro est la vedette du spectacle et obtient un OLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution de 2700 × 1224 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau 10 bits présente une découpe centrée en forme de pilule sous le haut-parleur, qui abrite une caméra selfie 50MP à côté d’un module de profondeur secondaire 2MP.









Honor 80 Pro et Honor 80

Honor 80 dispose d’un écran OLED incurvé de 6,67 pouces légèrement plus petit avec une résolution de 2400 × 1080 px et le même taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a une seule caméra selfie 32MP logée dans la découpe du trou de perforation ici.

Honor 80 Pro contient le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, bien qu’il s’agisse d’une version légèrement sous-cadencée avec le cœur principal Cortex-X2 fonctionnant à 3,0 GHz (au lieu de 3,2 GHz) tandis que les trois cœurs Cortex-A710 Gold sont plafonnés à 2,5 GHz par rapport à 2.75Ghz sur d’autres téléphones avec la puce SD 8+.









Honor 80 Pro (SD 8+1) et Honor 80 (SD 782G)

Honor 80 apporte le chipset Snapdragon 782G tout juste annoncé, qui vient succéder au SoC SD 778G+.

Passons aux caméras – le Honor 80 Pro et le Honor 80 partagent le même appareil photo principal de 160MP. Il s’agit d’un capteur d’image de 1/1,56 pouce avec une ouverture f/1,8 qui effectue un binning 16 en 1 avec des pixels de 2,24 μm. Honor apporte également son moteur d’image remanié avec des optimisations de scène améliorées, une détection de la texture de la peau et des algorithmes AI RAW améliorés. Le mode AI Vlog est là pour apporter aux créateurs des contrôles plus avancés sur leurs vidéos.

Honor 80 Pro reçoit également un module ultra large de 50MP, tandis que le troisième module à l’arrière est un assistant de profondeur de 2MP. Honor 80 a un ultra large 8MP moins performant et le même module de profondeur 2MP à l’arrière.

Les deux téléphones démarrent MagicOS 7 basé sur Android 12 et contiennent des batteries de 4 800 mAh avec une charge rapide filaire de 66 W. Honor 80 Pro et Honor 80 sont disponibles en noir, vert, bleu et rose.

Honor 80 Pro commence à 3 499 CNY (490 $) pour la version 8/256 Go et monte à 4 099 CNY (573 $) pour la version 12/512 Go.







Options de couleur Honor 80 Pro

Honor 80 commence à 2 699 CNY (377 $) pour la version 8/256 Go, tandis que la version 12/512 Go coûte 3 299 CNY (460 $).

Honor 80 SE

Honor 80 SE commence à 2 399 CNY (335 $) et propose un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau 10 bits prend également en charge la gradation PWM 1920Hz et apporte une caméra selfie 32MP logée dans une découpe perforée.

Il y a un appareil photo principal 64MP à côté d’une unité ultra large 5MP et une caméra macro 2MP à l’arrière. Honor 80SE est équipé du chipset Dimensity 900 de MediaTek et contient une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide filaire de 66 W.

Honor 80 SE est disponible en noir, cristal, bleu et rose. Les précommandes en Chine commencent aujourd’hui, tandis que les ventes ouvertes sont prévues pour le 9 décembre.