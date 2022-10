Honor 80 Pro + aura un appareil photo 200MP, SD8Gen1m et une charge de 100W

Le Honor 80 Pro+ a fait la une avec l’aimable autorisation du célèbre initié chinois Digital Chat Station. Ses informations résument un téléphone avec un écran AMOLED 1,5K avec un “écran flexible”, qui se manifeste probablement par des côtés incurvés et certainement pas un téléphone pliable. Il ajoute que l’appareil Honor contiendra un chipset Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM, un appareil photo 200 MP et une charge de 100 W.

Nous pensons qu’il s’agit du prochain Honor 80 Pro+, le membre le plus haut de gamme de la famille Honor 80. Il devrait accompagner un Honor 80 vanille avec un Dimensity 1080 et un Honor 80 Pro avec un Snapdragon 778G.

La série Honor 80 devrait être lancée en Chine d’ici la fin de l’année. Nous sommes sûrs que nous aurons plus d’informations sur les téléphones.

Il y a toujours la question de la taille de l’affichage et de la batterie et des détails supplémentaires sur le reste des caméras. Restez à l’écoute.

