Honor 80 GT certifié avant son éventuel lancement le 26 décembre

Le mois dernier, Honor a présenté les trois premiers smartphones de sa famille 80 : le Honor 80 éponyme, le haut de gamme Honor 80 Pro et le Honor 80 SE plus abordable. Ils seront bientôt rejoints par quelques nouveaux modèles, si la rumeur a des informations correctes.

On parle du Honor 80 GT et d’une version écran plat du Honor 80 Pro. Ces deux appareils auraient été certifiés pour la vente en Chine par 3C, et ils portent les numéros de modèle AGT-AN00 et ANB-AN00. L’écran plat Honor 80 Pro est exactement ce à quoi il ressemble – toute la puissance du téléphone d’origine mais sans les courbes de l’écran.

Le Honor 80 GT, quant à lui, utiliserait la même itération légèrement sous-cadencée du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 que le Pro. Il devrait présenter une résolution d’écran FHD + de résolution inférieure, mais un taux de rafraîchissement de 144 Hz plus élevé pour ce panneau d’affichage.

Selon une autre source anonyme, Honor prévoit d’organiser un événement de lancement en Chine le 26 décembre, où ces deux modèles seront dévoilés aux côtés de la tablette Honor Pad V8 Pro, qui serait livrée avec le SoC Dimensity 8100 de MediaTek à la barre. Selon les rumeurs, il s’agirait de la première tablette IMAX Enhanced au monde, et elle devrait prendre en charge une charge rapide de 33 W et être proposée en bleu et orange.

