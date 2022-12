Honor 80 GT arrive le 26 décembre, la nouvelle tablette Honor arrive également

Honor a publié un teaser sur sa page Weibo, annonçant le lancement d’un nouveau smartphone. Le Honor 80 GT, certifié la semaine dernière par 3C en Chine, sera officiellement présenté lundi 26 décembre prochain.

Le téléphone partagera la scène avec un nouveau Honor Pad illustré dans un deuxième teaser. Il n’y a pas de mot sur l’ardoise réelle, mais elle prendra en charge un stylet Honor et un flash LED pour la seule caméra à l’arrière.









Bande-annonce Honor V8 Pro et Honor 80 GT

Le Honor 80 GT sera le quatrième téléphone de la série 80 dévoilé le mois dernier. Il disposera de trois caméras, alignées verticalement, mais contrairement aux Honor 80 et Honor 80 Pro, l’îlot ne semble pas stylisé avec le chiffre 8 (qui pourrait aussi être interprété comme le signe de l’infini).

La conception de la caméra et le placement de la bascule du volume suggèrent que le prochain Honor Pad est entièrement nouveau. Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait s’appeler Honor V8 Pro, et nous espérons en savoir plus grâce aux teasers officiels dans les sept jours précédant l’événement.

Source (en chinois) | Via