Honor 80 GT annoncé avec SD 8 Gen 1+ et caméra principale 54MP

Honor vient d’annoncer un autre membre de la famille Honor 80, cette fois avec une désignation GT. Le Honor 80 GT se situe entre le Honor 80 Pro et la version vanille, mais semble être beaucoup plus proche du 80 Pro car il est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Comparé au 80 Pro, le 80 GT a un panneau OLED de 6,67 pouces plus petit avec une résolution de 1080 x 2400 pixels mais offre toujours une profondeur de couleur de 10 bits, 100% DCI-P3, une luminosité maximale de 1 400 nits et, bien sûr, un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 est associé à 12 Go ou 16 Go de RAM, tandis que le stockage est toujours de 256 Go. Quelque chose nous dit que la version globale de ce téléphone aura différentes configurations de stockage, mais seul le temps nous le dira.

La configuration de la caméra à l’arrière est particulièrement intéressante. Le tireur principal utilise un rare capteur Sony IMX800 54MP, 1 / 1,49 “associé à une ouverture f / 1,9, tandis que pour l’ultra large, l’appareil se contente de l’appareil photo 8MP, f / 2,2 moins qu’idéal. Un autre vivaneau macro dédié 2MP est La caméra frontale est de 16MP avec une ouverture f/2.4.

Le Honor 80 GT est alimenté par une batterie de 4 800 mAh, prenant en charge le protocole de charge rapide 66 W d’Honor et le smartphone se lance avec Android 12 et Magic UI 7.0 en plus, ce qui est également moins qu’idéal étant donné qu’Android 13 est sorti en octobre.

Honor met en avant des caractéristiques telles qu’une grande chambre à vapeur de 4 386 mm2 pour un refroidissement amélioré et de petits fils de cuivre de 1 415. Une feuille de graphène de 74 mm a également été mise en œuvre.











Honor 80 GT dans les trois options de couleur

Comme il s’agit d’un lancement chinois, Honor n’a annoncé que les prix pour son marché domestique. La version 12 Go de RAM commence à 3 299 CNY (475 $), tandis que l’option 16 Go de RAM est au prix de 3 599 CNY (520 $). Les couleurs disponibles sont Noir, Bleu et Blanc.

