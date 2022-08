Honor 70, X8 5G et Pad 8 arrivent au Royaume-Uni

Après ses débuts internationaux la semaine dernière, le Honor 70 arrive maintenant chez les fans britanniques. Le téléphone rejoint le Honor X8 5G et le Honor Pad 8 au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni est la première région européenne à voir ces nouveaux appareils. Les précommandes commencent demain, le 26 août, avec des ventes générales prévues pour le 2 septembre.

Le smartphone Honor 70 dispose d’un grand écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La société a installé un chipset Snapdragon 778G + et un appareil photo principal de 54 MP avec un capteur Sony IMX800 derrière.

Les prix du smartphone de milieu de gamme sont de 479,99 £ (8/128 Go) et 529,99 £ (8/256 Go). Les options de couleur sont Midnight Black, Crystal Silver et Emerald Green. Les clients pourront précommander chez Hihonor, Argos, Currys et Amazon.







Honor X8 5G en noir minuit et bleu océan

Honor X8 5G a été lancé plus tôt cet été et fonctionne sur le chipset Snapdragon 480+ avec une seule option de mémoire – 6/128 Go. Il dispose d’un appareil photo principal de 48 MP et de deux capteurs de 2 MP à l’arrière.

Le Honor X8 5G coûte 229,99 £ et est disponible en noir et bleu. Il est déjà en vente chez HiHonor, Argos et Amazon, tandis que Three commencera à le vendre le 2 septembre.

Le Honor Pad 8 est une tablette de 12 pouces, alimentée par un chipset Snapdragon 680. La société appelle l’écran 2K Honor FullView Display, qui est un écran LCD avec une résolution de 2000 x 1200 pixels. Il y a huit haut-parleurs pour une expérience multimédia exceptionnelle.

La tablette a été initialement introduite en Chine avec trois combinaisons de mémoire, mais le Royaume-Uni n’obtient que la plus petite d’entre elles – 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe également une option de couleur unique – Bleu. Le prix est de 269,99 £ avec des ventes commençant demain chez HiHonor et le 2 septembre chez Amazon.

La source