Honor 70 : tout ce que vous devez savoir

Honor a dévoilé les téléphones Honor 70 en Chine en mai 2022, avec trois modèles en vente sur ce marché – bien qu’il ne soit pas clair lequel, le cas échéant, ferait son chemin vers un lancement international.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur les Honor 70, 70 Pro et 70 Pro+.

Quand le Honor 70 sortira-t-il dans le monde ?

La série Honor 70 a été dévoilée le 30 mai et les téléphones ont été mis en vente en Chine à partir de 7 juin.

Le 25 août 2022, Honor a organisé un événement à Londres où nous avons découvert que le Honor 70 régulier arriverait au Royaume-Uni, mais pas le 70 Pro ou le 70 Pro+.

Il sera en pré-commande le 26 août et en vente complète au Royaume-Uni le 2 septembre.

Combien coûte le Honor 70 ?

Voici le prix complet des téléphones en Chine, mais nous pouvons l’utiliser pour avoir une idée approximative de leur prix s’ils sont fabriqués à l’étranger :

Honor 70 : 2 699 ¥ (environ 320 £/375 €/405 $/31 500 ₹)

Honor 70 Pro : 3 699 ¥ (environ 440 £/515 €/555 $/43 000 ₹)

Honor 70 Pro+ : 4 299 ¥ (environ 510 £/600 €/645 $/50 000 ₹)

Les prix des 70 et 70 Pro sont exactement les mêmes que leurs modèles Honor 60 correspondants, donc au moins la société a résisté à l’envie d’augmenter les prix.

Comparativement, au Royaume-Uni, voici comment le Honor 70 prendra forme :

Honor 70 8 Go/128 Go : 479,99 £

Honor 70 8 Go/256 Go : 529,99 £

Même à 479,99 £, c’est une marge considérable par rapport à la conversion d’environ 320 £ par rapport à ce qu’il vend en Chine — mais ce n’est pas inhabituel dans les tendances régionales des prix des smartphones.

Le modèle 128 Go sera disponible au Royaume-Uni auprès de Honor, Argos, Currys, Amazon et Very, tandis que le modèle 256 Go ne sera vendu que via Vodafone et Three.

Quelles sont les spécifications du Honor 70 ?

Avec trois téléphones de la série, décomposons-les à tour de rôle.

Honneur 70

Le Honor 70 est évidemment le téléphone le plus basique de l’ensemble, mais il semble tout de même assez impressionnant.

C’est le plus fin et le plus léger des téléphones, ne pesant que 178 g et mesurant 7,91 mm d’épaisseur. C’est malgré un grand écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz avec des bords incurvés.

Le 70 est alimenté par le chipset Snapdragon 778G +, qui inclut la prise en charge 5G. Il est associé à 8/12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage. Il y a une batterie de 4800 mAh qui se charge jusqu’à 66 W, et le téléphone fonctionne sur Android 12 avec la propre interface utilisateur Magic UI 6.1 d’Honor.

En ce qui concerne la photographie, il y a une triple caméra arrière dirigée par le capteur Sony IMX800 54Mp dans l’objectif principal, ainsi qu’un objectif ultra large 50Mp. Il n’y a pas de téléobjectif, avec seulement un capteur de profondeur de 2Mp pour le troisième objectif. Sur le devant, vous trouverez une caméra selfie 32Mp.

Voici ces spécifications dans leur intégralité :

Qualcomm Snapdragon 778G +

8/12 Go de RAM

256/512 Go de stockage

Écran OLED incurvé FHD+ de 6,67 pouces, 120 Hz

Caméra arrière: Appareil photo principal 54Mp, f/1.9 50Mp, f/2.2 ultra large Capteur de profondeur 2Mp, f/2.4

Caméra selfie 32Mp, f/2.4

Batterie 4800mAh

Charge filaire 66W

161,4 x 73,3 x 7,9 mm

178g

Honor 70 Pro

Comme vous vous en doutez, le 70 Pro améliore le 70 régulier de quelques manières clés. Il est plus grand pour un, grâce à un écran plus grand de 6,78 pouces, qui est maintenant quadri-courbé — ce qui signifie qu’il se courbe un peu en haut et en bas aussi.

Le chipset est passé au MediaTek Dimensity 8000, et bien que la capacité de la batterie soit un peu inférieure à 4500 mAh, la charge passe à des vitesses de 100 W.

La caméra a également changé. Alors que les capteurs principaux et ultra-larges sont inchangés, le capteur de profondeur est remplacé par un téléobjectif zoom 8Mp, 3x avec OIS. La caméra selfie bénéficie également d’une augmentation de la résolution à 50Mp.

Voici ces spécifications dans leur intégralité :

MediaTek Dimension 8000

8/12 Go de RAM

256/512 Go de stockage

Écran OLED à quatre courbes FHD+ de 6,78 pouces, 120 Hz

Caméra arrière: Appareil photo principal 54Mp, f/1.9 50Mp, f/2.2 ultra large 8Mp, f/2.4 téléobjectif zoom 3x avec OIS

Caméra selfie 50Mp, f/2.4

Batterie 4500mAh

Charge filaire 100W

163,9 x 74,6 x 8,2 mm

192g

Honor 70 Pro+

Le 70 Pro+ est exactement le même que le Pro, à deux exceptions près.

La première est une mise à niveau : la puce ici est la plus rapide MediaTek Dimensity 9000.

La seconde est une rétrogradation : pour une raison quelconque, il n’y a pas d’option de stockage de 512 Go ici, donc le téléphone plafonne à la place à 256 Go.

Voici ces spécifications dans leur intégralité :

MediaTek Dimension 9000

8/12 Go de RAM

256 Go de stockage

Écran OLED à quatre courbes FHD+ de 6,78 pouces, 120 Hz

Caméra arrière: Appareil photo principal 54Mp, f/1.9 50Mp, f/2.2 ultra large 8Mp, f/2.4 téléobjectif zoom 3x avec OIS

Caméra selfie 50Mp, f/2.4

Batterie 4500mAh

Charge filaire 100W

163,9 x 74,6 x 8,2 mm

192g

Pour voir à quoi la série Honor 70 est confrontée, n’oubliez pas de consulter également nos guides des meilleurs téléphones et des meilleurs téléphones chinois.