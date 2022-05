Honor 70 Pro et 70 Pro + dévoilés avec les caméras principales Dimensity 8000 et 9000, 54MP

La série Honor 70 a été dévoilée – elle comprend trois modèles, dont le premier produit phare de la série depuis le 30 Pro+. Les Honor 70 Pro et Pro+ sont assez similaires, différant principalement par le choix du chipset (les deux ont des puces MediaTek Dimensity), le vanilla Honor 70 se présente comme la version abordable.

Honor 70 Pro+

Le Honor 70 Pro + est alimenté par le Dimensity 9000, un chipset phare de 4 nm avec un cœur de processeur Cortex-X2 (3,05 GHz), trois A710, quatre A510 et un GPU Mali-G710 MC10, ainsi qu’un nouveau modem 5G sous-6 GHz. Le Pro + est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’écran OLED de 6,78 pouces à l’avant utilise un panneau 10 bits avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation PWM haute fréquence de 1 920 Hz. Il peut afficher des vidéos utilisant le format “HDR Vivid”, qui a été principalement développé par Huawei.

Les trois modèles sont équipés du tout nouveau Sony IMX800, un capteur 1/1,49″ avec une résolution de 54 MP et des pixels de 1,0 µm (2,0 µm avec binning). Il est utilisé dans l’appareil photo principal où il se trouve derrière une ouverture f/1.9.

Il est rejoint par un appareil photo ultra large de 50 MP, qui se double d’un appareil photo macro (distance de mise au point de 2,5 cm/1″). Les modèles Pro et Pro+ disposent également d’un module téléobjectif 8MP avec grossissement optique 3x (jusqu’à 30x numérique) et OIS. Enfin, il y a une caméra perforée de 50MP à l’avant, qui a un large champ de vision de 100°.













Télécaméra 8MP 3x • Zoom numérique jusqu’à 30x • Caméra ultra large/macro 50MP • Caméra selfie 50MP 100°

La série Honor 70 dispose d’un mode Vlog, qui utilise l’IA et le FoV généreux des caméras pour vous garder, vous et vos sujets, dans le cadre. Oui toi et vos sujets, le téléphone peut enregistrer des vidéos avec des caméras avant et arrière simultanément avec la stabilisation d’image et l’embellissement de l’IA appliqués.

Honor a amélioré sa technologie de charge et les Pros fonctionnent à 100W. Cela permet à la batterie de se recharger à 60 % en 15 minutes (contre 50 % au cours de la même période sur le 60 Pro) et jusqu’à 100 % en 30 minutes au total.

Parlons prix – le Honor 70 Pro+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est en précommande en Chine aujourd’hui à 4 300 CNY (645 $/600 €/50 000 ₹). Une version avec 12 Go de RAM (même stockage) est également disponible pour 4 600 CNY (690 $/640 €/53 500 ₹). Les premières unités seront disponibles le 16 juin.

Honor 70 Pro

Le Honor 70 Pro a presque le même matériel que le Pro+. Surtout, l’écran, les caméras et la batterie sont exactement les mêmes. Le chipset et le prix ne le sont pas.

Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, le Pro standard est alimenté par le Dimensity 8000 – une puce de milieu de gamme de 5 nm qui utilise les anciens cœurs de processeur Cortex-A78/A55, mais le nouveau GPU Mali-G610 MC6 (évidemment, un milieu de gamme GPU, contrairement au G710).

Fait intéressant, ce modèle a une version avec 512 Go de stockage. La base est de 256 Go, cependant. Quoi qu’il en soit, voici les prix.

Le 70 Pro commence à 3 700 CNY (555 $/515 €/43 000 ₹) et dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Ensuite, il y a la version 12/256 Go à 4 000 CNY et le modèle 12/512 Go susmentionné à 4 400 CNY. Les précommandes en Chine commencent aujourd’hui, les premières unités arriveront le 10 juin.

Soit dit en passant, Honor a organisé un concours mondial de design et a choisi deux designs gagnants pour les transformer en coques pour le Honor 70 Pro/Pro+.

La source (en chinois)