Honor 70 fait ses débuts internationaux aux côtés du Pad 8 et du MagicBook 14

La succursale malaisienne d’Honor a conclu un grand événement de lancement au cours duquel nous avons reçu trois appareils qui avaient déjà été lancés en Chine plus tôt cette année. Il y a le Honor 70 – un téléphone haut de gamme avec un chipset Snapdragon 778G+ et une charge de 66 W. Le Honor Pad 8 est doté d’un écran IPS de 12 pouces et d’un SoC Snapdragon 680, tandis que le MagicBook 14 est le dernier ordinateur portable mince d’Honor avec un processeur Intel de 12 générations et une batterie de 75 Wh.







Les trois nouveaux appareils Honor

Honor 70 apporte un OLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence de gradation PWM de 1 920 Hz. Le département de la caméra comprend une caméra principale Sony IMX 800 de 54 MP (capteur 1/1,49″ avec des pixels de 1,0 µm) ainsi qu’un module ultra large de 50 MP qui se double d’une caméra macro et d’un capteur de profondeur de 2 MP. La caméra selfie à l’avant est de 32MP. Il y a une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide filaire de 66 W et Magic UI 6.1 basée sur Android 12 du côté logiciel.

Honor 70 est disponible dans les couleurs Crystal Silver, Emerald Green et Midnight Black. La vente au détail en Malaisie est fixée à 1 999 MYR (447 $) pour la version 8/256 Go. Les ventes ouvertes en Malaisie commencent le 26 août.

Pendant ce temps, Honor Germany a ajouté une option de réservation anticipée pour le Honor 70 à son page d’accueil. Ceux qui s’inscrivent peuvent réserver leur appareil avant le lancement du 2 septembre ainsi qu’une remise de 10% sur le prix de détail.

Honor MagicBook 14 est disponible en deux variantes – une avec le GPU intégré Intel Iris et une avec le GPU dédié RTX 2050 de Nvidia. Les deux versions partagent le même écran LCD IPS de 14 pouces avec une résolution QHD +, un rapport d’aspect de 3: 2 et Corning Gorilla Glass ainsi que le processeur Intel Core i5 H-Series de 12 générations.

Les ordinateurs portables sont livrés avec 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de SSD PCIe Gen4 et offrent une grande batterie de 75 Wh et un chargeur USB-C de 100 W inclus. Le modèle Core i5 de base avec les graphiques Intel Iris commence à 4 299 MYR (961 $) tandis que la version Nvidia GeForce RTX 2050 coûtera 5 099 MYR (1 140 $). Les ventes ouvertes commencent le 27 août.

Contrairement à son nom, la Honor Pad 8 est une tablette Android de 12 pouces équipée du chipset Snapdragon 680 de Qualcomm. Il reçoit une grande batterie de 7 250 mAh qui prend en charge la charge filaire de 22,5 W et la charge inversée d’autres appareils jusqu’à 5 W. Le côté logiciel est couvert par Magic UI 6.1 en plus d’Android 12.

Honor Pad 8 commence à 1 399 MYR (313 $) pour la version 6/128 Go. Les ventes ouvertes commencent le 27 août.