Honor 70 arrive en Malaisie demain

Plus tôt cette année, Honor a lancé son Honor 70 en Chine et maintenant le téléphone se mondialise lors d’un nouvel événement en Malaisie. Le discours d’ouverture est prévu à 20h00 heure locale (12h00 UTC) où Honor apportera également son ordinateur portable MagicBook 14 et sa tablette Honor Pad 8.

Honor 70 apporte un OLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil est alimenté par le chipset Snapdragon 778G + de Qualcomm et apporte une batterie de 4 800 mAh avec un support de charge de 66 W. Il dispose d’une caméra principale Sony IMX 800 de 54MP, d’un module ultra large de 50MP et d’un capteur de profondeur de 2MP.

Honor MagicBook 14 est un ordinateur portable Windows 11 élégant avec des processeurs Ryzen 6000, un écran QHD+ de 14 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 3:2 et une batterie de 70 Wh. Le troisième appareil attendu lors de l’événement de lancement est Honor Pad 8 – une tablette Android avec un écran LCD IPS de 12 pouces et un chipset Snapdragon 680. Nous nous assurerons de couvrir tous les détails du lancement lors de l’événement de demain, avec les détails de prix et de disponibilité.

Vous pouvez vous connecter au flux en direct demain via la vidéo intégrée ci-dessous.

La source