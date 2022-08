Honor 70 à revoir

Le Honor 70 vient de faire ses débuts au Royaume-Uni et il rejoint maintenant notre file d’attente d’examens. Voici nos premières impressions avant la fin du long processus de test.

Le téléphone que nous avons est de couleur vert émeraude, qui est le plus beau des trois disponibles en Europe. Nous aimons également la finesse du téléphone – moins de 8 mm, et les côtés incurvés 2,5D le rendent extrêmement facile à manipuler.

La conception à double cercle de la configuration de la caméra à l’arrière existe depuis plus d’un an, mais cette fois, les deux cercles ne sont pas joints sur une île surélevée.

Le cercle supérieur abrite l’appareil photo principal 54MP avec un capteur Sony IMX800, avec la caméra de profondeur 2MP située juste au-dessus, tandis que le bas est destiné au tireur ultra large 50MP et à un double flash LED. Honor est vraiment fier de cette configuration de caméra et nous prendrons notre temps pour explorer ses performances.

Le Honor 70 est livré avec Android 12 et Magic UI 6.1 en plus, et oui, il dispose des services Google Play prêts à l’emploi. La bonne chose est que ce midranger a hérité de certaines des fonctionnalités exceptionnelles du produit phare Magic4 Pro, telles que l’option multitâche avec fenêtres flottantes et la suspension de l’application.

Restez à l’écoute pour l’examen complet dans lequel nous aurons notre verdict pour savoir si le téléphone en vaut la peine.