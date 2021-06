Honor 50 Pro comparé à AnTuTu avec Snapdragon 778G, plus de spécifications révélées

À une semaine de son annonce officielle, plus de détails ont été révélés sur le prochain Honor 50 Pro. Le modèle de premier plan de la gamme, RNA-AN00, a été évalué par l’application d’analyse comparative populaire AnTuTu. Le 50 Pro a marqué un peu moins de 526K pour sa course. Le téléphone fera ses débuts avec le chipset Snapdragon 778G et le GPU Adreno 642L, associés à 8 Go de RAM LPDDR4x.

La liste de référence montre que l’appareil sera livré avec 256 Go de stockage UFS 2.X et qu’il fonctionnera sous Android 11. Il existe également une prise en charge d’un taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 120 Hz.

Le Honor 50 Pro était auparavant annoncé comme étant doté d’un capteur principal de 108 MP derrière un objectif f/1.8 logé dans l’un des anneaux de l’appareil photo. L’autre anneau contiendrait deux caméras auxiliaires, mais aucune périscope. Le Honor 50, quant à lui, sera livré avec un appareil photo principal de 50 MP avec le même type d’objectif. Les caméras des deux téléphones peuvent être commercialisées auprès des vloggers.







Honneur 50 Pro • Honneur 50



Affiche teaser avec Honor 50 Pro+

Les certifications 3C ont confirmé que les Honor 50 et 50 Pro prendront en charge respectivement les charges de 66 W et 100 W.

Honor est sur le point d’annoncer la gamme Honor 50 lors d’un événement le 16 juin. La série Honor 50 est la première de la marque à être alimentée par un chipset Qualcomm depuis l’interdiction Huawei-US (à l’époque la société mère).

La source • Passant par