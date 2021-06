Honor 50, OnePlus Nord N200 et Realme GT

C’est une grosse semaine pour Honor, car la société dévoile non seulement la série Honor 50, mais révèle qu’elle est de retour au lit avec Google. Non pas que cela ait été calme pour OnePlus ou Realme non plus …

Les Honor 50, 50 Pro et 50 SE ont été dévoilés en Chine, avec des écrans 120 Hz et des caméras haute résolution. Mais la plus grande nouvelle est que le Honor 50 sera lancé dans le monde entier – et quand il le fera, il inclura les services mobiles Google.

Pendant ce temps, OnePlus a suivi le Nord CE avec le Nord N200 nord-américain. Plus que cela, la société a confirmé son intention de fusionner encore plus avec Oppo – qu'est-ce que cela signifie pour les futurs téléphones de la société ? Enfin, Realme – une autre partie de la famille d'entreprises Oppo, ne l'oublions pas – a lancé le Realme GT dans le monde entier à un prix franchement scandaleux, et a également annoncé des plans pour sa première tablette et son premier ordinateur portable.