Honor 50, Honor 50 Pro et Honor 50 SE fuitent dans leur intégralité avec des spécifications et des images

La semaine prochaine, le 16 juin, Honor officialisera sa série 50 de smartphones, la première nouvelle gamme haut de gamme qu’elle lancera après la séparation d’avec Huawei. Et aujourd’hui, nous avons des spécifications et des images des trois membres présumés de cette famille.

Le Honor 50 SE sera le modèle d’entrée de gamme de la gamme, avec un écran LCD FHD+ de 6,78 pouces, le chipset MediaTek Dimensity 900 à la barre, une configuration triple caméra arrière (100 MP f/1.9 primaire, 8 MP f/ 2.2 ultra-large, 2 MP f/2.4 macro) et une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 66 W. Il pèse 191 g et mesure 164,73 x 75,63 x 8 mm.

Honneur 50 SE

La prochaine étape est le Honor 50, et celui-ci a un écran FHD+ OLED de 6,57 pouces, le chipset Snapdragon 778G, un système de caméra arrière quad (108 MP f/1.9 principal, 8 MP f/2.2 ultrawide, 2 MP macro, 2 MP de profondeur), un selfie snapper 32 MP f/2,2 et une batterie de 4 300 mAh avec une charge de 66 W. Ce modèle mesure 159,96 x 73,76 x 7,78 mm et pèse 175 g.



Honor 50 (à gauche) et Honor 50 Pro (à droite)

Enfin, le Honor 50 Pro est identique au Honor 50, mis à part le fait qu’il arbore un écran FHD+ OLED plus grand de 6,72 pouces et une caméra frontale secondaire de 12 MP. Le Pro prend également en charge la charge rapide de 100 W, mais avec une batterie plus petite de 4 000 mAh.



Honneur 50 Pro

Cela passera de zéro à plein en 25 minutes, apparemment. Le Honor 50 Pro pèse 187 g et mesure 163,46 x 74,66 x 8,05 mm. Comme vous pouvez le voir sur l’image divulguée ci-dessus, le Honor 50 Pro sera proposé dans au moins quatre coloris.

