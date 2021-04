Il semble très probable que Honor soit sur le point de sortir sa dernière gamme de smartphones, les rumeurs concernant Honor 50 apparaissant déjà sur plusieurs sites d’actualités.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la série Honor 50, quand les téléphones devraient arriver et s’ils incluront ou non l’assistance de Google.

Quand le Honor 50 sortira-t-il?

Il y a de fortes indications que Honor lancera sa série 50 en mai 2021. GSMArena a publié une image teaser qui, selon elle, provient d’Honor, qui indique «LA Série 50 mai 2021». Bien qu’il ne présente pas la marque Honor, GSMArena est une source fiable, il semble donc que ce soit la vraie affaire.







Vous vous attendiez peut-être au Honor 40, car la version la plus récente de la société (au moins en Chine) était le Honor V40. Traditionnellement, les modèles V précèdent les produits phares réguliers du même numéro, nous nous attendons donc à ce que le Honor 40, puis le V50, et ensuite la série 50 après cela.

Cette année, il semble que Honor brise cette tendance et passe directement au Honor 50 à la place.

Combien coûtera le Honor 50?

Il n’y a pas encore de détails sur le prix du Honor 50. C’est aussi une eau quelque peu inexplorée, car la société faisait partie de Huawei mais a été vendue à la fin de l’année dernière pour la libérer de l’embargo aux États-Unis qui interdit à Huawei de faire du commerce. avec la plupart des entreprises américaines, y compris Google.

Cela signifie que le nouveau propriétaire voudra peut-être faire monter la marque dans le niveau premium plutôt que dans le budget abordable et l’espace de milieu de gamme qu’elle occupait auparavant.

À titre d’estimation approximative, le Honor V40 a été mis en vente au prix de 3599 CNY ¥ (modèle 128 Go) ou 3999 ¥ (256 Go), soit environ 400 £ / 550 $ et 450 £ / 615 $ respectivement. Donc, si Honor s’en tient à une spécification et à une approche similaires, alors le Honor 50 pourrait bien coûter à peu près le même prix.

Quelles fonctionnalités et spécifications seront dans le Honor 50?

Avec si peu de fuites au moment de la rédaction de cet article, nous ne pouvons pas dire avec certitude à quoi ressemblera la fiche technique du Honor 50.

Parallèlement au teaser de lancement ci-dessus, GSMArena a publié des croquis qu’il avait acquis montrant la disposition de la caméra arrière du téléphone. Ceux-ci comprenaient une grande lentille unique en haut, avec deux plus petites dans une autre section circulaire ci-dessous.







Curieusement, une image d’accompagnement montre également une sorte d’ajustement pour la lentille supérieure. Serait-ce un filtre d’objectif physique ou une loupe, peut-être dans le sens des accessoires Olloclip qui étaient populaires sur les iPhones il y a quelques années?

Cela différencie encore le Honor 50 du V40, qui a un appareil photo principal rectangulaire avec trois autres objectifs et un flash situé en dessous. En fait, le V40 Lite, illustré ci-dessous, a une lentille circulaire principale, puis trois en dessous, ce qui ressemble plus aux croquis du Honor 50. Il se pourrait donc que le nouvel appareil s’inspire de ce modèle.







Nous avons des détails plus concrets sur le Honor 50 Pro +, qui devrait être le meilleur téléphone de la série. Les spécifications de ce téléphone sont apparues sur l’outil d’analyse comparative Master Lu, et ont ensuite été partagées avec Weibo.

Le 50 Pro + sera apparemment alimenté par le Snapdragon 888, avec au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cela alimentera un écran AMOLED de 6,79 pouces à 120 Hz, tandis que la batterie de 4400 mAh prendra en charge une charge filaire de 66 W et sans fil de 50 W.

En ce qui concerne cet étrange module de caméra, attendez-vous à un capteur principal de 50Mp, avec un ultra-large 13Mp et un téléobjectif 2x 8Mp, ainsi qu’un capteur ToF. Sur le devant, il y aura une double caméra selfie, avec des capteurs 32Mp et 8Mp.

Étant donné que cette fiche technique, si elle est réelle, concerne le modèle haut de gamme de la gamme, attendez-vous à ce que les Honor 50 et 50 Pro réguliers offrent un peu moins.

Le Honor 50 aura-t-il les services Google Play?

Comme mentionné ci-dessus, Honor ne fait plus partie du groupe Huawei et ne tombera donc pas sous l’interdiction commerciale actuellement en vigueur aux États-Unis. Bien que la vente de matériel soit évidemment importante, la raison la plus essentielle de la scission de la société était de permettre à ses produits d’utiliser les services de Google, contrairement aux autres appareils Huawei.

Dans cet esprit, il semble espérer que Honor pourra intégrer les services Google Play, ce qui signifie également le Play Store et toutes les applications Google. Le PDG d’Honneur, George Zhao, a confirmé en janvier que la société était en pourparlers avec Google, mais aucune annonce n’a encore été faite concernant les résultats de ces discussions.Pour l’instant, nous devrons donc attendre de voir.

