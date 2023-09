Honor 100 Pro serait lancé en novembre

La série Honor 90 a fait ses débuts en Chine, puis s’est progressivement étendue à l’Europe et à l’Inde. Nous obtenons maintenant quelques premières spécifications pour l’une des prochaines itérations de la série – Honor 100 Pro. pronostiqueur chinois Station de discussion numérique a confirmé que le prochain produit phare devrait faire ses débuts en novembre avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2







Honor 90 Pro

L’appareil comportera un écran AMOLED d’une résolution de 1 224 x 2 700 px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation PWM de 3 840 Hz. Nous obtenons également la confirmation d’une découpe centrée abritant la caméra frontale qui aura un nombre élevé de mégapixels.

Pour référence, le Honor 90 Pro, resté exclusif à la Chine, comportait une caméra frontale de 50 MP. On ne sait pas grand-chose d’autre sur la série Honor 100 pour le moment, nous serons à l’affût de plus de détails et vous communiquerons plus d’informations dès que possible.

Source (en chinois)