Honneurs partagés entre le Rajasthan United FC et le Mohammedan SC

Un match qui est resté aussi froid que la soirée glaciale ici au stade Ambedkar pendant 80 minutes, a pris vie dans les dix derniers pour se terminer par un match nul tendu 1-1. Marcus Joseph, le capitaine du Mohammedan SC, a donné l’avantage à son équipe à la 81e minute grâce à un brillant gaucher. Mais son homologue du Rajasthan United, Joseba Beitia, a marqué sur place sept minutes plus tard pour égaliser.

Pour le quatrième match cette saison, l’équipe de Kolkata n’a pas réussi à conserver son avance, n’ajoutant qu’un point à sa cagnotte. Joseph, cependant, s’est hissé au troisième rang dans la liste des meilleurs buteurs avec son quatrième but.

On pourrait dire que Mohammedan SC a perdu une occasion de marquer trois points, mais l’entraîneur Kibu Vicuna reconnaîtrait qu’il doit ce point plus aux erreurs du Rajasthan qu’autre chose. Beitia et ses hommes se sont créé beaucoup d’occasions mais n’ont pas pu les convertir. En fait, l’Espagnol lui-même a gaspillé un penalty à la 29e minute avant de marquer avec un pied droit brûlant au deuxième tour. En dehors de cela, la recrue kirghize du Desert Warrior, Atai Dzhumashev, a été incroyablement malchanceuse puisque deux de ses coups francs dans l’une ou l’autre mi-temps (6e et 76e minute) ont touché respectivement la barre transversale et le poteau. Si le deuxième était entré, cela aurait été un but de classe mondiale. Alors un autre jour, les hommes de Pushpender Kundu auraient pu remporter ce match avec une belle marge.

Cependant, le fait que le gardien local Rafique Ali Sardar ait été choisi comme Héros du match prouve que le Mohammedan SC a eu ses moments. Une mauvaise finition les a indisposés. Cela a commencé à partir de la quatrième minute du match lorsque le défenseur syrien Shaher Shaheen n’a pas réussi à retenir sa volée sur un centre de Marcus. Rafique a effectué le premier de ses arrêts héroïques à la 15e minute lorsque Kean Lewis a effectué une course brillante du gauche et a trouvé Marcus au milieu de la surface. Mais Jagdeep Singh a fait un bloc d’or. Cependant, Marcus a eu une seconde chance que Rafique a empêchée. Il a de nouveau refusé le Mohmmedan SC à la 35e minute alors qu’Abiola Dauda recevait un ballon perdu à l’intérieur de la surface.

Dès que la seconde mi-temps a commencé, Lewis a trouvé beaucoup d’espace devant lui et semblait prêt à marquer car aucun défenseur de Rajasthan United n’était là pour l’arrêter. Mais Rafique a parcouru un long chemin pour saisir le ballon avant même que Lewis ne puisse le toucher. Le Mohammedan SC a exercé de plus en plus de pression sur la défense des hôtes au fur et à mesure que le match avançait, et Rafique a semblé gagner en stature, repoussant la volée d’Abiola à la 73e minute.

Mais même Rafique n’aurait pas pu arrêter Marcus à la 81e minute. Il a couronné une superbe course en solo depuis l’aile gauche, est entré dans la surface, a pris le milieu de terrain à contre-pied Bektur Amangeldiev et a déchaîné un pied gauche qui s’est écrasé dans le filet.

Ayant marqué si tard dans le match, il aurait pu espérer à juste titre régler le problème, mais le défenseur du Mohammedan SC Ousmane n’a pas pu supporter la pression dans les dernières minutes et a manipulé le ballon à l’intérieur de la surface. Le gardien Sankar Roy n’a pas pu s’approcher du penalty de Beitia cette fois.

Marcus a trouvé Faslu Rahman dans une position de buteur à l’intérieur de la surface de réparation du Rajasthan United à la 90e minute, mais Faslu n’a réussi qu’à toucher le filet latéral.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici