Honneurs même mais l’écart entre Man City et United demeure

Laura Coombs a marqué pour Manchester City pour égaliser les scores. Manchester City FC via Getty Images

MANCHESTER, Angleterre – Le mantra de la Super League féminine est que l’écart se resserre, ce qui, bien que n’étant pas incorrect, n’est pas non plus la version la plus stricte de la vérité. L’accent étant mis sur le fait que la ligue est l’une des plus compétitives au monde, il est nécessaire de marteler l’idée que toute équipe WSL peut battre n’importe quelle autre équipe WSL, pourtant, lorsque vous jetez un œil sur la table ou les résultats , il est clair que ce n’est pas tout à fait le cas.

Ce qui est vrai, c’est que certaines équipes avaient réussi à gravir les échelons et à se rapprocher de leurs supérieurs, Manchester United étant le plus avancé dans leur ascension. Pour d’autres équipes comme Leicester City ou Birmingham City récemment reléguée, l’écart, qui peut devenir un gouffre, refuse de se refermer, car il ne s’agit pas seulement de résultats ou de statistiques mais aussi de ressources et d’investissements. Et comme nous avons l’habitude de le voir dans le football masculin, l’argent parle souvent et une fois qu’une équipe s’est établie au sommet, elle a tendance à y rester.

Il y a eu de la place pour ceux qui ne faisaient pas partie du top trois traditionnel pour faire pression sur les équipes au-dessus d’eux et, bien que les victoires inattendues de Liverpool et d’Aston Villa contre Chelsea et Manchester City respectivement lors du week-end d’ouverture de la saison n’aient pas abouti à des résultats plus inattendus, il y a eu une plus grande chance pour des équipes comme United de progresser dans le classement.

Pourtant, malgré la croissance de United, deux équipes leur ont échappé à plusieurs reprises en championnat : Chelsea et Man City.

Entrant dans l’affrontement de dimanche dans une riche veine de forme, l’accent était mis sur les Red Devils, notamment après leur victoire sur Arsenal le mois dernier, prouvant à quel point ils ont parcouru Marc Skinner et à quel point la confiance circule dans l’équipe. Pourtant, les visiteurs ont eu du mal à acheter lors des échanges d’ouverture avec City sur le pied avant, bien que semblant plats et trop prévisibles en attaque.



Le match a tourné après la mi-course de la première mi-temps lorsque United a pris son envol en attaque, les joueurs en rouge saisissant le ballon et coupant dans et autour de leur adversaire. Bien qu’il y ait eu une déviation de l’effort initial de Leah Galton, le mouvement incisif méritait un but et en effet, les visiteurs auraient dû et auraient pu en avoir une seconde alors qu’ils étaient dans l’ascendant.

Le côté le plus agréable des choses pour United est venu de leur équilibre sur le terrain et de la façon mesurée dont ils ont attaqué, utilisant tout le monde en rouge pour surcharger leur opposition. Chaque match – à l’exception de leur défaite par erreur contre Chelsea – a eu différents joueurs remplissant les rôles principaux. Même si c’est Galton et Hannah Blundell qui ont reçu les applaudissements dimanche, l’énorme travail du milieu de terrain United pour annuler leur opposition en abandonnant pour aider à défendre ainsi qu’en aidant leur attaque a été un moment fort constant cette saison, avec la capitaine Katie Zelem toujours faire face à une charge de travail énorme au milieu du parc.

Comme l’a déclaré le patron de United, Skinner, lors de sa conférence de presse d’après-match, “Vous ne pouvez pas travailler d’un côté du jeu, nous travaillons de tous les côtés du jeu ; nous travaillons dur pour défendre mais c’est un jeu d’équipe. Mes équipes vont jouez toujours comme des équipes, pas comme des individus. Je leur donne la liberté de jouer en tant qu’individus afin qu’ils ne perdent jamais leur propre identité, mais notre identité est un travail difficile : nous allons empêcher l’adversaire de jouer et ensuite nous allons pour maximiser notre potentiel à partir de là.”

Et en effet, cette philosophie d’équipe est palpable dans la façon dont United aborde le jeu et comment ils se sont adaptés contre leur adversaire cette saison, trouvant les moyens de jouer sur le pied contre les trois équipes qui ont terminé au-dessus d’eux chaque saison où ils ont été. dans le WSL.

Manchester United a pris les devants grâce à Leah Galton mais n’a pas pu tenir le coup. Charlotte Tattersall – MUFC/Manchester United via Getty Images

L’inquiétude pour cette équipe United qui a montré une croissance évidente est qu’elle n’a toujours pas remporté la victoire à l’Etihad, quelques ajustements à la mi-temps de City garantissant que les hôtes ont commencé sur le pied après la pause qui a finalement abouti à un but pour Laura Coombs en forme. Un sort de bout en bout dans les braises mourantes du jeu a montré le combat des deux équipes et, selon le manager de United, l’équipe était frustrée par le résultat montrant une nette faim de prendre plus qu’un simple point devant une foule de 44 259 personnes du côté inconnu de Manchester.

Le sens de Skinner était pour tout le travail que l’équipe a fait pour arriver à ce point, il reste encore beaucoup à faire pour que l’équipe monte complètement dans les rangs, mais il est clair, après 90 minutes dans un derby divertissant, que pour le Diables rouges, cet écart est vraiment en train de se combler.

Pour City cependant, même en tenant compte du sort positif qui a conduit à leur but et à la période qui a suivi quand ils se sont pressés contre la défense visiteuse, ils étaient trop chorégraphiés, trop évidents dans leurs mouvements en attaque. Là où United a différentes façons de blesser une équipe et différents joueurs pour porter le ballon et créer, les Citizens recherchent régulièrement Chloe Kelly et Lauren Hemp sur les ailes pour envoyer des balles dans la boîte pour Bunny Shaw.

Pourtant, avec la qualité sur laquelle Gareth Taylor peut compter, son banc aussi créatif et impressionnant que son onze de départ, son équipe manque d’inspiration et d’excitation auxquelles on pourrait s’attendre compte tenu du personnel à sa disposition.

Le match s’est terminé par un match nul – le résultat le plus probable avant le coup d’envoi – et même si c’était un match engageant, il est clair que les deux équipes ont des progrès à faire si elles veulent remporter le titre, mais pour l’instant, elles sont libres de jeter un coup d’œil vers l’espace entre eux et les huit équipes regardant vers le haut, de l’autre côté de la clairière.