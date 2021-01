Cependant, tout le monde n’est pas désireux d’accepter l’honneur qui leur a été accordé, que ce soit au Nouvel An ou pour l’anniversaire de la reine.

Les exemples incluent David Bowie, John Lennon et – plus récemment – Michael Sheen, qui a révélé cette semaine qu’il avait rendu son OBE en 2017.

Mercredi, Helen Ewen, chef du Secrétariat des distinctions honorifiques au Cabinet Office, a déclaré que la liste des honneurs conserverait son nom, mais a déclaré que des efforts avaient été faits pour rendre la liste plus inclusive, a rapporté l’agence de presse PA Media.

« Il n’est actuellement pas prévu de faire des changements dans ce domaine – vous avez vu aujourd’hui que nous avons à nouveau vu une augmentation du nombre d’individus dans les communautés noires et ethniques minoritaires sur cette liste, ce que nous saluons vivement », a déclaré Ewen .

« Nous faisons également un énorme travail pour nous appuyer sur les nominations publiques et pour nous assurer que les nominations qui nous seront présentées nous aident à garder ces listes représentatives de la société britannique dans sa forme la plus large », a-t-elle ajouté.

Qui a rejeté un honneur?

Michael Sheen

Cette semaine encore, l’acteur Michael Sheen a révélé qu’il avait rendu son OBE en 2017 à la suite de ses propres recherches sur la relation entre son pays de Galles natal et l’État britannique, après avoir été invité à donner une conférence sur le thème « Qui parle pour le Pays de Galles ».

« Je ne voulais pas manquer de respect, mais je me suis juste rendu compte que je serais un hypocrite si je disais les choses que j’allais dire dans la conférence sur la nature de la relation entre le Pays de Galles et l’État britannique », a-t-il déclaré.

George le poète

L’artiste George the Poet a déclaré l’année dernière qu’il avait refusé un MBE à cause du « mal pur » de l’Empire britannique.

L’artiste de création parlée, de son vrai nom George Mpanga, a révélé sur son podcast qu’il avait initialement dit qu’il accepterait l’honneur quand un ami le lui demandait, mais quand il y réfléchit plus loin, il ressentit «une sensation de brûlure dans ma poitrine. «

« Je me vois comme étudiant, admirateur et ami de la Grande-Bretagne, mais le traumatisme colonial infligé aux enfants d’Afrique, ancré dans nos réalités géopolitiques et macro-économiques, m’empêche d’accepter le titre de membre de l’Empire britannique. »

Jean le Carré

L’auteur John le Carré figurait sur une liste divulguée au Sunday Times de centaines de personnes qui avaient refusé un honneur, bien que l’on ne sache pas pourquoi l’écrivain d’espionnage, né David Cornwell, a refusé le prix.

Ken Loach

Le réalisateur Ken Loach a révélé qu’il avait refusé un OBE en 1977. « C’est tout ce que je pense être méprisable: le patronage, le report à la monarchie et au nom de l’Empire britannique, qui est un monument d’exploitation et de conquête », il est rapporté comme l’a dit le Radio Times.

« J’ai refusé l’OBE parce que ce n’est pas un club que tu veux rejoindre quand tu regardes les méchants qui l’ont. »

Danny Boyle

Le réalisateur Danny Boyle a déclaré qu’il avait refusé un titre de chevalier, ajoutant «ce n’est tout simplement pas moi».

Boyle, qui a été félicité pour son travail derrière la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres 2012, a déclaré au Radio Times: « Vous pouvez faire ces discours sur » c’est le travail de tout le monde, bla bla bla « . Et vous devez le penser, et je le pensais vraiment, et c’est vrai, et c’est la seule façon de faire quelque chose comme ça: grâce aux efforts de tout le monde. Je ne sais pas si je vais jamais être invité à revenir au palais. «

John Lennon

John Lennon a rendu le MBE qu’il a reçu aux côtés des trois autres Beatles en 1965 pour la politique étrangère britannique.

« J’ai commencé à avoir honte d’être britannique », a déclaré Lennon en discutant de l’implication de la Grande-Bretagne dans la guerre du Biafra.

« J’allais renvoyer le MBE de toute façon. J’aurais pu le faire en privé, mais la presse l’aurait découvert de toute façon. Vous seriez ici une semaine plus tard à la place – moins d’impact », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en 1969. .

Howard Gayle

Le footballeur Howard Gayle a refusé un MBE en 2016, le qualifiant de « trahison » envers les Africains qui ont souffert ou sont morts aux mains de l’Empire britannique.

Hayle, le premier footballeur noir à jouer pour le Liverpool FC, a écrit dans un message sur Facebook: « J’ai dû refuser la nomination au motif que mes ancêtres se retourneraient dans leurs tombes après la façon dont l’Empire et le colonialisme les avaient réduits en esclavage. »

Benjamin Zephaniah

Le poète a révélé qu’il avait reçu une invitation du bureau du Premier ministre pour recevoir le titre d’OBE – Ordre de l’Empire britannique – mais l’a rejeté en écrivant: « Je suis profondément anti-empire. »

« Moi? J’ai pensé, OBEZ-MOI? À vous, pensai-je. Je me fâche quand j’entends ce mot ’empire’; ça me rappelle l’esclavage, ça me rappelle des milliers d’années de brutalité, ça me rappelle comment mes ancêtres étaient violée et mes ancêtres brutalisés », écrivait-il en 2003.

David Bowie

Le musicien David Bowie a refusé un CBE (commandant de l’Empire britannique) en 2000 et un titre de chevalier en 2003.

« Je n’aurais jamais l’intention d’accepter quelque chose comme ça. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Ce n’est pas pour ça que j’ai passé ma vie à travailler », a-t-il déclaré.

JG Ballard

L’écrivain JG Ballard a refusé une CBE, affirmant que la récompense « va avec tout le système de privilège héréditaire et de rang, qui devrait être balayé. »

Il a déclaré au Guardian en 2003: « En tant que républicain, je ne peux pas accepter un honneur décerné par le monarque. Il y a tout ce qui s’incline, se gratte et se moque au palais. C’est tout le climat de déférence envers le monarque et tout ce qu’il représente. . Ils semblent juste perpétuer l’image de la Grande-Bretagne comme trop de pompe et pas assez de circonstance. C’est une immense pantomime où le clinquant prend la place de la substance. «

Yasmin Alibhai-Marron

La journaliste et auteure Yasmin Alibhai-Brown a accepté puis retourné un MBE, écrivant qu’elle avait été honteuse par Sophonie d’avoir accepté le prix.

«J’ai été stupide une fois et je me suis permis d’accepter un MBE, en partie pour faire plaisir à ma mère, qui avait toujours peur que ma grande gueule nous fasse expulser d’ici, comme nous étions d’Ouganda», écrivait-elle en 2009.

« Mais je parle maintenant avec le zèle d’un converti. Le système des honneurs est nul et nous devrions recommencer, imaginer une nouvelle méthode juste et indépendante pour acclamer chaque année des citoyens exceptionnels pour leur contribution à la nation, et non aux partis politiques démesurés ou aux semi-partisans. Windsors qualifiés et dysfonctionnels », a-t-elle écrit.

Jim Broadbent

L’acteur Jim Broadbent aurait déclaré qu’il avait refusé un OBE car des prix devraient être attribués à « ceux qui aident vraiment les autres ».

«On m’a proposé un OBE il y a quelques années, mais j’ai dit« non »et je l’ai refusé», a-t-il déclaré en 2012.

Il a dit qu’il n’était « pas à l’aise » avec les acteurs qui reçoivent des honneurs, « en partie parce que je pense qu’ils devraient aller vers ceux qui aident vraiment les autres », a-t-il ajouté.

Le système des honneurs, expliqué

La liste des honneurs est publiée tous les deux ans, une fois au Nouvel An, puis à nouveau pour l’anniversaire de la reine, et reconnaît l’excellence dans un éventail d’activités, allant des arts et de l’athlétisme à la science et à la politique.

Bien que les chevaliers et les dames soient les éloges les plus connus, il existe une hiérarchie de rangs dans le système des honneurs, selon le gouvernement britannique.

Au plus haut niveau se trouve le compagnon d’honneur, décerné à ceux qui ont fait des contributions majeures dans les arts, la science, la médecine ou le gouvernement pendant une longue période.

Ensuite, la distinction d’être un chevalier ou une dame est conférée à ceux qui ont apporté des contributions nationales à long terme considérées comme inspirantes ou importantes.

Le Commandant de l’Ordre de l’Empire britannique, ou CBE, est pour ceux qui ont joué un «rôle important mais moindre au niveau national, ou un rôle de premier plan au niveau régional», selon le gouvernement britannique.

L’Officier de l’Ordre de l’Empire britannique, ou OBE, est destiné à ceux qui ont joué un rôle majeur dans les activités locales et qui se sont fait connaître à l’échelle nationale dans la région de leur choix.

Le membre de l’Ordre de l’Empire britannique, ou MBE, est pour une réalisation ou un service exceptionnel à sa communauté.

Enfin, la médaille de l’Empire britannique, ou BEM, est pour ceux qui ont fait un service «pratique» pour leur communauté locale, y compris des activités bénévoles ou des travaux d’innovation.