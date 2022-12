Honneurs du Nouvel An 2023 : Mary Quant et les Lionnes parmi celles reconnues

La créatrice de mode Mary Quant, les Lionnes et le guitariste de Queen Brian May font partie des personnes reconnues lors des premiers honneurs du nouvel an du règne du roi.

Quant, 92 ans, qui, en tant que l’une des personnalités de la mode les plus influentes des années 60, a popularisé la minijupe et le pantalon chaud, devient un compagnon d’honneur, l’un des plus grands honneurs.

May, 75 ans, astrophysicienne et militante du bien-être animal, est anoblie. Il a dit : « Je considère cela comme une sorte de charge, comme une sorte de commission pour faire les choses qu’on attendrait d’un chevalier : se battre pour la justice, se battre pour des gens qui n’ont pas de voix. Et, dans mon cas, pour toutes les créatures qui n’ont pas de voix, et je considère cela comme une sorte d’approbation de ce que je fais.

Grayson Perry, 62 ans, l’artiste, écrivain et diffuseur, est également anobli.

Virginia McKenna, 91 ans, actrice et cofondatrice de la Born Free Foundation, est nommée dame en reconnaissance de son travail de conservation de la faune. Elle a déclaré que le prix “appartient vraiment à tous ceux qui s’efforcent de mettre fin à la souffrance des animaux sauvages et de garder la faune sauvage”.

La médaillée d’or olympique de l’heptathlon Denise Lewis, 50 ans, aujourd’hui présidente des Jeux du Commonwealth en Angleterre, a déclaré à propos de devenir une dame : « C’est un honneur incroyable. J’essaie juste de le comprendre et son énormité.

Le professeur Sir Michael Marmot, auteur de The Health Gap et directeur de l’Institut de la santé de l’UCL, qui s’est exprimé sur la façon dont des politiques telles que l’austérité ont affecté la santé publique, devient un compagnon d’honneur. Il s’est dit “étonné”.

L’idée que ce qu’il a fait devrait être reconnu de cette manière était merveilleuse, a-t-il dit. « Il y a des pays où je ne serais pas autorisé à dire ce que je dis. Je ne serais pas autorisé à dire la vérité.

Léa Williamson. Photographie : David Price/Arsenal FC/Getty Images

Dans le sport, l’équipe féminine de football d’Angleterre a obtenu de bons résultats, la capitaine Leah Williamson recevant un OBE, et Lucy Bronze, Beth Mead et Ellen White – la meilleure buteuse de tous les temps des Lionnes – ont reçu des MBE. L’entraîneur-chef néerlandais de l’équipe, Sarina Wiegman, est nommé CBE honoraire par le ministère des Affaires étrangères. L’ancien gardien nord-irlandais Pat Jennings, 77 ans, a été nommé CBE.

La première femme à diriger l’une des plus grandes banques britanniques, Alison Rose, directrice générale du groupe NatWest, est l’une des 15 femmes devenues dames, et a déclaré que cet honneur était « le reflet du travail fantastique de tous mes collègues du groupe NatWest ». Sur un total de 1 107 récipiendaires de tous les honneurs, 50 % sont des femmes. Au niveau CBE ou au-dessus, 45% sont des femmes.

David Harwood. Photographie : David M Benett/Getty Images

L’acteur et diffuseur David Harewood, 57 ans, qui a acquis une renommée internationale en tant que réalisateur de la CIA David Estes dans le drame américain Homeland, reçoit un OBE après être devenu un éminent défenseur d’un meilleur soutien en matière de santé mentale. Stephen Graham, 49 ans, la star de This is England et bien connu pour ses rôles très médiatisés dans plusieurs films et drames primés, devient également OBE.

Frank Skinner, 65 ans, le diffuseur et comédien, devient MBE et a déclaré: «Je m’occupe principalement de rires et d’applaudissements et ils disparaissent assez rapidement dans les airs. Donc, obtenir une médaille appropriée que vous pouvez conserver et polir régulièrement se sent [as if it] a donné à ma carrière un sentiment de permanence que j’aime.

La saxophoniste, animatrice et lauréate de deux prix Mobo, YolanDa Brown, 40 ans, s’est dite “excitée et honorée” d’avoir été nommée OBE. Janet Kay, 64 ans, connue sous le nom de “Queen of Lovers Rock”, qui a atteint les palmarès dans les années 1970 avec Silly Games, est nommée MBE. Il en va de même pour la mezzo-soprano d’opéra Christine Rice, qui a déclaré : « Recevoir un MBE est l’aboutissement de tant d’efforts joyeux et sérieux. Merci!”

Le grand rabbin, Ephraim Mirvis, a déclaré qu’il était “énormément honoré et profondément honoré” d’avoir été fait chevalier, ajoutant : “Ce sera particulièrement émouvant pour moi de recevoir ce prix de sa majesté le roi au cours de sa première année en tant que notre monarque”.

Noreen Riols, 96 ans, la dernière femme membre survivante de la section française du Special Operations Executive – l’organisation britannique d’espionnage et de sabotage connue sous le nom d ‘”armée secrète de Churchill” – a dédié son MBE à la mémoire de ses défunts camarades.

La liste reconnaît également les hauts diplomates à l’avant-garde de la réponse du Royaume-Uni à la guerre en Ukraine, avec des féminités pour Melinda Simmons, l’ambassadrice à Kyiv, et Deborah Bronnert, l’ambassadrice à Moscou.

Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, qui a fait campagne pour la loi sur la qualité de l’air connue sous le nom de loi d’Ella, du nom de sa fille décédée en 2013 des suites de la pollution de l’air, est nommée CBE. Elle a dit que sa fille serait fière de ce qu’elle avait accompli jusqu’à présent dans sa lutte pour un air plus pur.