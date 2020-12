CLEMSON, SC: Nick Honor a marqué ses 14 points en seconde période, Aamir Simms a récolté 12 points et 10 rebonds et Clemson a battu Morehead State 66-51 lundi.

Simms a marqué huit des 11 premiers points de Clemsons de la seconde moitié, et Honor a marqué 14 de ses 16 prochains avec quatre points à 3 points pour porter le score à 57-33 avec 9:17 à jouer.

Clemson (6-1) a quitté le Top 25 après une défaite 65-60 contre Virginia Tech la semaine dernière. Les Tigres, qui ont reçu 28 votes dans le dernier sondage AP, ont ouvert la saison avec cinq victoires consécutives pour la première fois depuis la saison 1934-35.

Al-Amir Dawes a ajouté 12 points et Simms a obtenu son sixième double-double de sa carrière pour Clemson. Dawes et Honor ont chacun réussi quatre points à 3 points alors que les Tigres en frappaient 10 sur 27 à distance. Les Tigres doivent affronter l’État de Floride n ° 21 le 29 décembre.

Clemson a clôturé la première demie sur une course de 18-3 avec six points de Dawes pour une avance de 32-19. Les Eagles n’ont pas fait de panier dans les six dernières minutes de la demie.

Skyelar Potter a marqué 22 points, soit 5 des 8 à 3 points, pour Morehead State (4-6), qui a également des pertes contre le Kentucky et l’Ohio State.

