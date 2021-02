Un officier de police tombé au Capitole mentira en l’honneur au Capitole américain

L’officier de police du Capitole Brian Sicknick, décédé après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, sera en honneur mardi dans la rotonde du Capitole. L’officier de 42 ans est décédé après avoir été frappé à la tête avec un extincteur au cours de la lutte de plusieurs heures pour le contrôle du Capitole après avoir été violemment violé par une foule en colère qui visait à arrêter le décompte des votes du Collège électoral pour Joe Biden, alors président élu. La tradition d’utiliser la rotonde du Capitole pour rendre hommage à des Américains distingués a commencé en 1852, mais historiquement, cet honneur a été donné aux officiers militaires et aux élus qui «sont restés en état». Plus récemment, le Congrès a permis à des citoyens éminents de «mentir en l’honneur». Une cérémonie d’arrivée aura lieu mardi et plusieurs visionnements privés commenceront avant la tenue d’un hommage au Congrès et d’une cérémonie de départ. Sicknick sera enterré au cimetière national d’Arlington.

Arguments écrits à déposer lors du procès de destitution du Sénat

Mardi, les démocrates de la Chambre qui poursuivent l’ancien président Donald Trump dans le procès de destitution du Sénat devraient déposer des arguments écrits dans cette affaire. Le dossier de la Chambre exposera le cas contre Trump pour incitation à l’insurrection au Capitole américain le 6 janvier, un incident violent qui a fait cinq morts. Les avocats de l’équipe de Trump devraient utiliser un argument lors de son procès qui est déjà soutenu par la majorité des républicains du Sénat en charge de son sort: que le procès est inconstitutionnel parce que Trump n’est plus le commandant en chef. Trump doit publier mardi une réponse officielle à l’article de destitution de la Chambre l’accusant d’incitation à l’insurrection, un dossier qui pourrait offrir un aperçu de la stratégie de défense de l’ancien président lorsque le procès débutera le 9 février. Une condamnation nécessiterait au moins 67 votes du Sénat.

La nouvelle règle du CDC exigeant des masques pour les voyageurs entre en vigueur

Lorsque les voyageurs se réveillent mardi, une nouvelle règle émise par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis exigera des masques couvrant le nez et la bouche pour les voyageurs de plus de deux ans dans les avions, les trains, les métros, les bus, les taxis et les covoiturage, plus ceux dans les zones d’attente telles que les aéroports et les stations de métro. Le refus de porter un masque est une violation de la loi fédérale et sera appliqué par la Transportation Security Administration et d’autres autorités fédérales, étatiques et locales. Les personnes ayant un handicap qui rend le port d’un masque dangereux et celles de moins de deux ans sont exemptées – et les masques peuvent également être enlevés en mangeant ou en buvant. La nouvelle règle « protégera les Américains et nous assurera que nous pouvons à nouveau voyager en toute sécurité même pendant cette pandémie », a déclaré le Dr Marty Cetron, un responsable du CDC qui a signé l’ordonnance. Les compagnies aériennes exigent déjà des masques et ont interdit plus de 2000 passagers pour avoir refusé de se masquer.

De fortes chutes de neige continueront dans le nord-est

Avec plus de 1600 vols annulés lundi et au moins 500 nettoyés mardi, il est prudent de dire que la tempête hivernale qui sévit dans le nord-est continuera de causer des problèmes cette semaine. Le corridor Interstate 95 densément peuplé est resté dans l’épaisseur de fortes chutes de neige alors que les grandes villes comme Philadelphie, New York et Boston font face à des pannes de courant et ferment les sites de vaccination dans toute la région. Les accumulations les plus lourdes sont encore à venir dans certains endroits. Certaines parties de la Nouvelle-Angleterre devraient voir plus d’un pied de neige au moment où la tempête se dissipera mercredi soir, a déclaré le National Weather Service. Bien que les parties les plus lourdes de la tempête aient traversé la région métropolitaine de New York lundi soir, des averses de neige plus légères devraient se poursuivre toute la journée de mardi. « Nous envisageons deux longs jours ici », a déclaré lundi le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. La puissante tempête pourrait générer des conditions de blizzard alors que les vents soufflent de 35 à 50 mi / h, réduisant la visibilité avec de la neige dérivante et entraînant un risque de chute de branches d’arbres et de lignes électriques.

Jour de la marmotte: Punxsutawney Phil nous apportera-t-il de bonnes nouvelles?

Les yeux d’un pays en proie à une pandémie se tourneront mardi vers l’ouest de la Pennsylvanie pour voir si le Punxsutawney Phil, la marmotte la plus célèbre du monde, prédit un printemps précoce ou six semaines supplémentaires d’hiver. Selon la légende, s’il fait beau et que Phil voit son ombre, la marmotte effrayée retourne dans son terrier et l’hiver sombre reprend. Mais il y a de l’espoir: les prévisions de mardi prévoient des conditions nuageuses, ce qui signifie que Phil ne verra probablement pas son ombre et, par conséquent, un printemps précoce en sera le résultat. Comme pour tout le reste pendant la pandémie, il n’y aura pas d’invités en personne aux festivités de cette année, mais l’événement sera diffusé en direct sur Groundhog.org.