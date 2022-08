Honneur ou appropriation culturelle ? Le nom de l’hôpital fait débat

ST. LOUIS (AP) – Alors que la ségrégation jetait encore son ombre laide sur les États-Unis, l’hôpital Homer G. Phillips fournissait des soins médicaux de premier ordre à une partie à prédominance afro-américaine de Saint-Louis et formait certains des meilleurs médecins et médecins noirs du monde. infirmières.

L’hôpital de 660 lits a fermé il y a 43 ans, mais l’établissement qui porte le nom de l’homme qui a mené la lutte pour ouvrir un hôpital de premier ordre pour les résidents noirs de Saint-Louis est toujours vénéré par la communauté noire de la ville. Ainsi, la décision d’un promoteur blanc d’appeler un nouvel établissement à trois lits le Homer G. Phillips Memorial Hospital a été accueillie par une forte réaction qui comprend un procès, des protestations et des éditoriaux de journaux dénonçant ce que certains considèrent comme une appropriation culturelle.

“Cela sent le racisme pour moi”, a déclaré Zenobia Thompson, 78 ans, qui a suivi une formation à l’hôpital Homer G. Phillips dans les années 1960 avant d’en devenir l’infirmière en chef. “Nous sommes concentrés sur le laser et déterminés à ce que ce nom sorte.”

Darryl Piggee, un avocat noir qui siège au conseil d’administration du nouvel hôpital qui devrait ouvrir ses portes au printemps prochain, a déclaré que c’était son idée de lui donner le nom de Phillips – pour honorer son héritage, et non en tirer profit.

« Je viens d’ici, d’accord ? Donc, l’idée qu’il s’agissait d’une appropriation n’est pas vraie », a déclaré Piggee. “Je pense que le conseil d’administration est convaincu que nous faisons connaître le nom de quelqu’un que les gens devraient connaître.”

Le nouvel hôpital, qui se trouve dans une section différente du nord de Saint-Louis que l’ancien site de l’hôpital, fait partie du projet NorthSide Regeneration du promoteur Paul McKee. Financé en partie avec près de 400 millions de dollars de financement par augmentation d’impôts, NorthSide cherche à transformer une zone dégradée au nord du centre-ville avec de nouveaux logements, des projets commerciaux et une industrie créatrice d’emplois.

L’hôpital est une partie petite mais nécessaire du développement. Les soins médicaux sont rares dans le nord de Saint-Louis, où environ les trois quarts des habitants sont noirs et où le revenu médian des ménages est de 40 % inférieur au seuil de pauvreté.

Le célèbre journal noir de Saint-Louis, le St. Louis American, a noté dans un éditorial qu’il n’était pas opposé au nouveau centre médical “mais plutôt à l’insensibilité montrée par le développeur envers l’inquiétude d’une communauté pour son appropriation du nom d’un des institutions les plus sacrées et les plus estimées de la communauté noire.

En juillet, Thompson et d’autres infirmières qui travaillaient à l’hôpital Homer G. Phillips d’origine ont intenté une action en justice, alléguant une contrefaçon de marque. La poursuite demande des dommages-intérêts non spécifiés et un nouveau nom pour le centre.

Homer G. Phillips était un éminent avocat noir qui, il y a un siècle, a mené la lutte pour un nouvel hôpital de Saint-Louis pour les résidents noirs dans ce qui était à l’époque l’une des villes les plus ségréguées d’Amérique.

L’adoption d’une émission obligataire a fourni le financement et le nouvel hôpital a ouvert ses portes en 1937. Phillips n’a pas vécu pour voir l’hôpital qui porterait son nom – il a été abattu en 1931 lors d’une attaque qui reste non résolue.

Le Dr Will Ross, médecin qui est doyen associé pour la diversité à la faculté de médecine de l’Université de Washington et co-auteur d’un livre sur l’héritage de l’hôpital Homer G. Phillips, a déclaré qu’il s’agissait du «point d’ancrage social, sanitaire et économique» de son quartier.

Walle Amusa, un militant noir de longue date, a rappelé comment le quartier autour de l’hôpital a prospéré. Des dizaines d’entreprises servaient les infirmières, les médecins, le personnel et les visiteurs. Des maisons en brique bien entretenues entouraient l’hôpital.

“C’était comme une affaire de famille à l’intérieur de cet hôpital, et c’était comme une communauté familiale à l’extérieur”, se souvient Jobyna Foster, 86 ans, infirmière depuis de nombreuses années à l’hôpital.

Thompson a accepté. Elle a grandi dans le quartier et se souvient avoir vu les infirmières marcher fièrement dans leurs uniformes blancs.

« C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’être infirmière, dit-elle.

La ségrégation a créé le besoin de l’hôpital, et de nombreux membres de la communauté noire disent que le racisme a sonné le glas.

Les deux hôpitaux gérés par la ville ont été déségrégés dans les années 1950. Au cours des deux décennies suivantes, Homer G. Phillips est resté ouvert et a continué à prospérer, a déclaré Yvonne Jones, 75 ans, qui y était infirmière à l’époque.

Pourtant, à la fin des années 1970, les dirigeants de la ville ont décidé qu’il n’y avait plus besoin de deux hôpitaux gérés par la ville et ont ordonné la fermeture d’Homer G. Phillips, permettant à celui du quartier blanc de Saint-Louis de rester ouvert. Amusa faisait partie des centaines de personnes qui ont formé un blocus humain pour empêcher le retrait des patients et de l’équipement d’Homer G. Phillips, mais cela n’a pas fonctionné et l’hôpital a fermé en 1979, six ans avant la fermeture de l’autre hôpital géré par la ville.

Aujourd’hui, l’immense bâtiment en briques brunes qui abritait Homer G. Phillips est toujours debout et sert de logement pour les personnes âgées. La région qui l’entoure a connu des moments difficiles. Il y a peu de commerces à proximité et de nombreuses maisons sont vacantes et condamnées, avec des fenêtres brisées et des toits effondrés. La criminalité est courante et la pauvreté omniprésente.

“Quand l’hôpital a été fermé, c’était comme le glas de la communauté”, a déclaré Amusa.

Piggee a déclaré que le nouveau centre médical et le projet de régénération NorthSide dans son ensemble contribueront à revitaliser le nord de Saint-Louis.

NorthSide Regeneration a connu des arrêts et des départs depuis son lancement il y a une décennie et demie. Certains résidents du nord de Saint-Louis se sont plaints que les centaines de parcelles de terrain achetées par le promoteur sont des nuisances, avec peu de signes de progrès. McKee n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Mais une nouvelle station-service et une épicerie ont ouvert dans le cadre du projet. Le succès le plus notable a été la décision du gouvernement fédéral de construire un campus de 1,75 milliard de dollars pour la National Geospatial-Intelligence Agency sur près de 100 acres (40 hectares) dans les limites de NorthSide Regeneration, créant des milliers d’emplois bien rémunérés. Son ouverture est prévue en 2025.

La nouvelle installation se trouve à quelques pâtés de maisons du site NGA. Le président de l’hôpital, Fred Mills, le considère comme un élément essentiel du plan de McKee pour la région.

Mills, qui a passé des décennies à diriger de plus grands hôpitaux, a déclaré que Homer G. Phillips Memorial offrira des soins d’urgence 24 heures sur 24 capables de traiter jusqu’à 15 patients à la fois. L’installation de 15 500 pieds carrés comprend un appareil d’imagerie IRM et des équipements tels que des ports offrant un accès facile à la dialyse d’urgence et une salle conçue pour assurer la sécurité des personnes souffrant de troubles du comportement.

Les promoteurs ont déclaré que les plans prévoient éventuellement une expansion qui pourrait inclure une école de médecine, des logements, un hôtel et des bureaux.

“Notre rêve et notre objectif est d’avoir une installation plus grande, mais il faut commencer quelque part”, a déclaré Mills.

Jones, qui est président des anciens des infirmières Homer G. Phillips, a convenu que la nouvelle installation était absolument nécessaire. Elle veut juste qu’on l’appelle autrement.

“Nous voulons protéger le nom et l’héritage d’Homer G. Phillips en faisant retirer le nom actuel de ce bâtiment”, a déclaré Jones. “C’est tout ce que nous voulons.”

Piggee a déclaré qu’il n’était pas prévu de changer le nom.

“Je comprends leur point de vue, mais nous ne sommes tout simplement pas d’accord”, a-t-il déclaré. “J’espère que nous pourrons passer à autre chose.”

Jim Salter, Associated Press