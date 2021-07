Honneur de tenir une conférence de presse mondiale le 12 août

Honor a présenté la série 50, son premier produit phare depuis qu’il est devenu une marque indépendante. Nous avons vu trois smartphones, et comme ils sont tous limités au marché chinois, les utilisateurs étrangers ne peuvent pas vraiment en profiter.

Cela devrait changer le 12 août – c’est à ce moment-là que Honor tiendrait une conférence de presse mondiale, selon @OnLeaks.

Alors que le Honor 50 avec GMS est la gamme de smartphones la plus évidente et la plus logique à voir, la société pourrait avoir quelque chose dans sa manche. La marque a confirmé qu’un appareil Magic3 avec le smartphone Snapdragon 888 Plus arrivera bientôt, et cette conférence de presse mondiale pourrait être l’occasion de voir le nouveau véritable produit phare qui s’annonce comme le premier appareil sur le marché avec le nouveau chipset Qualcomm.

Honor détient désormais les brevets pour les surnoms Magic Fold, Magic Flip et Magic Tab, nous aimerions donc voir d’autres de ces surprises, surtout après le rapport de plus tôt dans la journée, BOE développe un nouveau verre ultra-mince pour un 8″ pliable appareil par Honor.

