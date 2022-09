Honneur 70 avis | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Belle conception

Excellentes performances de la caméra

Bonne autonomie

Écran incurvé OLED 120Hz Les inconvénients Logiciel vieillissant

Mauvaise promesse de mise à jour logicielle

Pas d’étanchéité Notre avis Le Honor 70 est doté d’un écran, d’un design et d’un appareil photo principal exceptionnels qui lui permettent de se démarquer sur le marché très fréquenté des téléphones de milieu de gamme. Il est abandonné par les anciens logiciels de sentiment avec un support médiocre, mais c’est un pas en avant confiant de la part de l’entreprise.

Honor s’est séparé de l’ancienne société mère Huawei, mais le nouveau Honor 70 ressemble toujours à un téléphone Huawei.

Ce n’est pas une mauvaise chose. Huawei a fabriqué certains des meilleurs téléphones Android de ces dernières années avant qu’une interdiction commerciale américaine ne l’empêche d’en publier de nouveaux avec les services Google ou le Play Store.

La fréquence de sortie du téléphone d’Honor en Europe a pris un coup mais ne fait pas partie de l’interdiction. Il reconstruit lentement sa présence sur le marché – et l’utilisation des services Google – en lançant d’excellents appareils comme le Magic 4 Pro et maintenant le Honor 70, un téléphone de milieu de gamme avec des performances solides, de superbes appareils photo et un design attrayant.

On a juste l’impression que Honor joue toujours en toute sécurité là où il doit pousser et se différencier – des fabricants rivaux actuels ainsi que du Huawei d’autrefois.

Conception et construction

Mince et grand

Conception de caméra accrocheuse

Construction en plastique

Commencer par les looks époustouflants est un endroit aussi bon que n’importe quel autre. Le Honor 70 fait tourner les têtes sur un marché où il est difficile pour les téléphones à écran plat de se démarquer.

Mon unité d’examen est livrée dans une belle finition vert mat qui cache très bien les empreintes digitales, bien que la version la plus accrocheuse soit une version argentée brillante avec un motif en losange à l’arrière. Il y en a aussi un noir, bien sûr. Bien qu’il ait l’air et se sente haut de gamme, le téléphone est fabriqué à partir de plastique. D’une certaine manière, je préfère cela au verre car il est moins susceptible de se briser en cas de chute, bien que cela signifie qu’il est plus sujet aux rayures et exclut la charge sans fil.

Henry Burrell / Fonderie

Deux grandes îles circulaires dépassent en haut à gauche du téléphone et abritent les triples caméras et le flash dans un look saisissant. Le téléphone a du texte à l’arrière avec des spécifications de caméra inutiles et le script commercial de l’UE nécessaire. Comme toujours, il ne fait aucun doute qu’il aurait l’air plus lisse avec juste le logo de l’entreprise.

De nombreux téléphones haut de gamme ont des écrans incurvés, mais le Honor 70 de milieu de gamme convient également. J’aime bien les écrans incurvés car ils rendent les téléphones plus minces et plus étroits dans la main, comme c’est le cas ici. La bascule du volume et le bouton d’alimentation reposent sur le bord droit fin, avec un port USB-C en bas à côté du plateau SIM et l’un des haut-parleurs stéréo.

L’autre est dans l’écouteur juste au-dessus d’une caméra selfie découpée placée au centre. Tous ces choix sur le papier ressemblent au smartphone 2022 101, mais le Honor 70 ressemble à plus que la somme de ses parties. C’est un design que j’aime beaucoup.

Un inconvénient, coriace, est le manque d’imperméabilisation alors que pour ce prix, je m’attendrais à au moins une cote anti-éclaboussures.

Écran et haut-parleurs

OLED incurvé de 6,67 pouces

120Hz

Reproduction des couleurs vives

L’écran OLED 6,67 pouces 1080 x 2400 du téléphone est très grand grâce à un rapport d’aspect élevé de 20:9. J’ai de petites mains et j’ai trouvé impossible d’utiliser une seule main pour autre chose que le défilement pur ou la frappe par balayage d’une simple pression. Heureusement, le taux de rafraîchissement de 120 Hz signifie qu’un tel défilement est très fluide, mais il est facile de dire qu’il s’agit d’un panneau moins cher que le Honor Magic 4 Pro ou OnePlus 10 Pro plus cher.

Comme avec de nombreux autres écrans incurvés, il y a un soupçon d’assombrissement lorsque ses côtés gauche et droit s’inclinent lors de la visualisation frontale d’un contenu lumineux, mais cela n’a pas gâché mon utilisation quotidienne du téléphone. Au contraire, les courbes facilitent l’utilisation des gestes du dos Android en glissant de chaque côté.

Henry Burrell / Fonderie

La luminosité est bonne si elle est inférieure aux niveaux supérieurs des téléphones plus chers, mais je n’ai eu aucun mal à voir quoi que ce soit en plein soleil, ce qui n’est pas toujours le cas pour un téléphone de ce prix.

L’audio des haut-parleurs stéréo est fermement au milieu de la route. Ils conviennent à quelques vidéos et podcasts YouTube, mais vous ne voudrez pas faire exploser de la musique ou des films pendant un certain temps. L’absence de prise casque signifie que vous devrez vous brancher avec un casque filaire USB-C ou passer au sans fil.

Le téléphone était livré avec un protecteur d’écran préinstallé que j’ai rapidement retiré car il semblait bon marché et se rayait très facilement.

Henry Burrell / Fonderie

Spécifications et performances

Snapdragon 778G+ 5G

8/12 Go de RAM

Pauvre haptique

Le Honor 70 exécute le chipset Snapdragon 778+ 5G mis à jour, un petit pas en avant par rapport au 778 utilisé dans le Honor 50 de 2021 (le Honor 60 est MIA).

À mon époque avec le téléphone, le chipset est assez rapide. Les applications s’ouvrent rapidement et l’interface utilisateur est réactive grâce à la RAM de 8 Go (il existe un modèle de 12 Go disponible en Chine mais pas en Europe). Il a légèrement bougé lors de la lecture de jeux haut de gamme comme Call of Duty Mobile, mais pour la plupart des utilisations normales des smartphones – médias sociaux, jeux légers, musique, photos – c’est tout ce dont vous aurez besoin. C’est le niveau de puce auquel vous pouvez vous attendre pour le prix en 2022.

Dans les tests de référence Geekbench 5 et GFXBench, le Honor 70 a obtenu de meilleurs résultats que le Honor 50 ou Google Pixel 6a, mais légèrement en dessous des téléphones phares plus anciens comme le OnePlus 9.

La connectivité 5G fait son chemin dans les fourchettes de prix pour prendre en charge pratiquement tous les nouveaux téléphones, vous l’obtenez donc ici aussi.

Un peu décevant est l’haptique des vibrations, qui semble molle. Les commentaires du clavier sur les téléphones moins chers comme le Google Pixel 6a sont serrés et coupés. Honor est bourdonnant et nuit à la sensation haut de gamme du combiné.

Sur une note brillante, le capteur d’empreintes digitales à l’écran est réactif et fiable pour déverrouiller le téléphone ou vérifier vos données biométriques, mais il existe également une option de déverrouillage du visage très rapide.

Henry Burrell / Fonderie

Autonomie et charge de la batterie

4800mAh

Charge filaire 66W

Pas de charge sans fil

Le Nothing Phone (1) à 399 £ / 469 € a ruiné mes attentes concernant les téléphones de milieu de gamme en incluant la recharge sans fil. Ce n’est pas ici sur le Honor 70, mais c’est sur presque aucun autre téléphone de milieu de gamme, donc je ne peux pas frapper Honor trop fort.

Le chargeur filaire inclus alimente le téléphone à une puissance de 66 W, le chargeant de vide à 44 % en 15 minutes et à 77 % en 30.

Henry Burrell / Fonderie

Une batterie de 4800 mAh dans un téléphone de milieu de gamme est un motif de célébration. Dans le test de décharge de la batterie PC Mark, il a duré neuf heures et 28 minutes, même si j’ai trouvé que la durée de vie de la batterie dans le monde réel était bien meilleure que ce que ce chiffre suggère.

Le Honor 70 fonctionne très bien et peut facilement tenir une journée même avec une utilisation intensive. Il s’étendra sur deux jours si vous êtes un utilisateur léger, et vous pouvez toujours vous rabattre sur la charge rapide si vous avez besoin de recharger les jours où vous prenez des tonnes de photos ou utilisez Google Maps pour naviguer – assurez-vous que les batteurs de batterie incendie .

Caméras et vidéo

54MpSony IMX800

50Mp ultra large

Pas de téléobjectif

Caméra selfie 32Mp

Le Honor 70 est le premier smartphone à utiliser le capteur Sony IMX800 pour son objectif principal de 54Mp.

Qu’est-ce que cela signifie? Superbes photos, heureusement. Les jours ensoleillés, il chante absolument, avec une excellente reproduction des couleurs, une plage dynamique solide et de bons détails. Il y a aussi une assez bonne cohérence des couleurs entre cet objectif principal et l’ultra large 50Mp, que vous ne voyez pas souvent sur les téléphones à ce prix.

L’ultra-large est également utilisé pour les prises de vue macro solides. Bravo, Honneur. Cependant, les caméras s’en sortent moins bien en basse lumière. Même les prises de vue dans l’ombre plutôt que dans l’obscurité ne sont pas rendues avec précision, avec un peu de gris sur l’image globale. Dans les prises de vue en basse lumière à l’intérieur, cela est encore plus évident.

Du côté positif, j’aime beaucoup le mode portrait sur le téléphone – assisté par un capteur de profondeur de 2Mp – bien que vous souhaitiez probablement désactiver les modes de beauté ennuyeux qui sont activés par défaut.

Il n’y a pas de téléobjectif, vous devez donc vous rabattre sur le zoom numérique. Je ne l’ai pas fait, car ce n’est pas génial et les photos finissent par ressembler à des aquarelles lorsque vous dépassez 2x. La caméra selfie 32Mp est solide pour les selfies et les vidéos, mais se débat en plein soleil, comme beaucoup de ces petits capteurs ont tendance à le faire.

Vous pouvez parcourir le diaporama ci-dessous pour voir les images de tous les objectifs du Honor 70.

Lorsque le matériel peut être étiré à ce prix, le logiciel intervient. La fonction de caméra principale d’Honor pour le Honor 70 est appelée coupe solo. Il utilise les caméras arrière pour prendre une vidéo paysage grand angle d’une scène tout en vous permettant de taper sur une personne dans la scène, qui est ensuite suivie dans une vidéo portrait séparée.

Ceci est affiché à l’écran dans une petite fenêtre afin que vous puissiez vous assurer qu’ils sont dans le cadre. Vous pouvez également passer à quelqu’un d’autre en cours de route.

Je n’y ai pas trouvé beaucoup d’utilité, aussi malin soit-il, mais ça peut être bien dans des pièces de théâtre pour enfants ou dans des concerts pour suivre le sujet qui vous intéresse tout en profitant de toute la scène, par exemple.

Interface utilisateur magique 6.1 sur Android 12

Seulement deux ans de mises à jour Android

Trois ans de mises à jour de sécurité

Le Honor 70 a le même aspect logiciel qu’un téléphone Huawei ou Honor d’il y a environ deux ans. Il s’agit essentiellement d’EMUI, l’ancien logiciel de Huawei.

Après quelques jours avec le téléphone, je m’y suis réhabitué, mais il semble un peu daté. Bien qu’il exécute Android 12, le téléphone ressemble plus à Android 10 car Honor n’a pas beaucoup changé à propos de Magic UI 6.1 ou adopté l’une des options de thème cool d’Android 12 ou une esthétique de conception plus moderne.

Henry Burrell / Fonderie

La société m’a dit que Magic UI changerait de nom pour Magic OS avec la prochaine version, et elle promet une mise à jour visuelle. Ce qui serait également bien, c’est moins de bloatware car vous obtenez les goûts de Booking.com, TikTok, Game of Sultans, Lords Mobile et plus encore – bien que vous puissiez les désinstaller, heureusement.

Honor devrait également s’efforcer de fournir un support logiciel plus long. Le Honor 70 bénéficiera de trois ans de mises à jour de sécurité, mais seulement de deux mises à jour de la plate-forme Android. C’est bien moins que les cinq et quatre ans de Samsung respectivement, et Honor devra faire mieux s’il espère que les gens conserveront ses téléphones plus longtemps.

Prix ​​et disponibilité

Le Honor 70 commence à 479,99 £ / 549 € pour le modèle 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il est disponible en noir, argent ou vert à partir de Honneur, Argos, Currys, Amazoneet Très.

Si vous achetez le téléphone avant le 16 septembre auprès de certains de ces détaillants, vous pouvez obtenir gratuitement une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro. Vous pouvez également acheter le Honor 70 directement auprès d’Amazon France, d’Amazon Espagne et d’autres détaillants européens populaires.

Un modèle 8/256 Go est disponible en noir ou vert exclusivement auprès des opérateurs Trois et Vodafone au Royaume-Uni. En Europe, cette version coûtera 599 € mais aucune ne sera en vente aux États-Unis, où Honor n’opère pas.

Il met le Honor 70 en concurrence directe avec le Pixel 6a à 449 $ / 399 £ / 459 €, qui dispose d’Android 13, d’un support logiciel plus long et de bien meilleurs appareils photo. Le OnePlus Nord 2T à 369 £ / 399 € est également inférieur au 70 avec une charge plus rapide et une construction en verre, mais le téléphone d’Honor a un affichage de taux de rafraîchissement plus élevé.

Voir plus d’options dans notre meilleur tableau de téléphone de milieu de gamme.

Verdict

Le Honor 70 est un téléphone de milieu de gamme accompli, un pas en avant confiant pour l’entreprise après son échappée de Huawei. Avec les services et applications Google, un design réfléchi et attrayant, des performances solides et une bonne autonomie de la batterie, c’est l’un des meilleurs téléphones de cette gamme de prix au Royaume-Uni et en Europe – désolé amis américains.

Il est difficile de le recommander pleinement lorsque le Pixel 6a est moins cher, est également en plastique mais dispose d’une configuration de caméra superlative et d’une meilleure version d’Android (avec un support plus long pour démarrer), tandis que le Nothing Phone (1) sape également l’honneur dans le prix aussi et ajoute la recharge sans fil.

Mais avec un écran à 120 Hz et un très bon appareil photo principal, le Honor 70 est un choix solide et l’emporte sur des téléphones comme le OnePlus Nord 2T – bien que ce téléphone soit également moins cher.

Si le prochain téléphone de milieu de gamme d’Honor peut augmenter la promesse du logiciel et réduire le prix, il aura un vrai gagnant entre ses mains.

Spécifications