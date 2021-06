Honk si Helen Mirren et Vin Diesel auraient dû s’embrasser dans ‘F9’

Lancez les pétitions. Avertissez les lobbyistes. Quand le 10ème film « Fast and Furious » sera tourné, j’ai une suggestion qui est vraiment plus une demande : Vin Diesel et Helen Mirren doivent s’embrasser.





C’était ma principale conclusion après avoir regardé le dernier opus, « F9 », dans lequel Mirren, 75 ans, et Diesel, 53 ans, partagent une poursuite en voiture et affichent plus de chimie crépitante que tout autre duo du film. Elle flirte avec lui, il rayonne vers elle, et le plaisir évident de Diesel d’avoir Mirren oscarisé comme partenaire de scène est tout simplement délicieux. À la fin de la séquence, alors que sa Queenie conduisait le Dom Toretto de Diesel dans les rues de Londres, je ne pouvais m’empêcher d’espérer qu’elle se pencherait et embrasserait notre héros.

Et pourquoi pas? Dans le précédent film « Fast », Diesel a embrassé une autre lauréate d’un Oscar, Charlize Theron.m. Imaginez la séquence de baisers qui pourrait être conçue si encore plus de gagnants de la meilleure actrice étaient persuadés de rejoindre la franchise : après Mirren, nous obtiendrions peut-être Diesel dans un corps à corps romantique avec Frances McDormand ! (Sûrement la flamme de la série Diesel, Michelle Rodriguez, délivrerait un laissez-passer pour cela.)