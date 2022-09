“Honk For Jesus” déclenche une hystérie hilarante sur les réseaux sociaux

*SPOILERS AVANT*

Les médias sociaux bourdonnent de ‘Honk For Jesus’. Save Your Soul ‘qui embrouille tout sur la culture de la méga-église noire tout en lançant la scène la plus hilarante au hasard de l’année, ombrageant apparemment un certain pasteur en disgrâce et livrant toutes sortes de manigances sanctifiées dans l’expérience cinématographique la plus unique de l’été.

Les stars de la comédie satirique Salle Regina comme Trinitie Childs – la fière première dame d’une méga-église baptiste du Sud et Sterling K.Brown en tant que pasteur Lee-Curtis Childs qui, ensemble, ont servi une congrégation par dizaines de milliers.

Rien de tel qu’un pasteur à Prada. #HonkForJesus pic.twitter.com/7v5L4g1u8h — Honk pour Jésus. Sauve ton âme. (@honkforjesus) 4 septembre 2022

Mais après qu’un scandale a forcé leur église à fermer temporairement, Trinitie et Lee-Curtis doivent rouvrir leur église et reconstruire leur congrégation pour faire le plus grand retour que la religion marchandisée ait jamais vu.

Regardez la bande-annonce de bonkers ci-dessous:

Adapté de leur court métrage du même nom de 2018, le film buzzy marque le scénariste-réalisateur Adamma Ebo et producteur Adanne Ebole premier long métrage de.

“Je pense simplement qu’il est important de soutenir, d’encourager et de travailler avec des personnes talentueuses”, a déclaré Regina Hall dans un interview avec Mouture mondiale. « S’ils sont nouveaux, ils sont nouveaux… mais ils ont travaillé. Ils sont nouveaux pour nous mais ce n’est pas comme si c’était leur première fois. Je ne considère pas les films comme grands ou petits. Je sais que c’est un budget, mais qu’est-ce que cela vous permet de jouer ? Sterling est intervenu, ajoutant : Quelles sont les histoires que je veux raconter ? Qu’est-ce que je pense doit sortir dans le monde? Nous sommes aussi dans un endroit où nous sommes suffisamment bénis pour que ce ne soit pas comme si je devais gagner autant d’argent par an pour choisir ces choix. J’adore cette histoire. Ces cinéastes ont quelque chose à dire. Laissez-moi soutenir cela de la meilleure façon que je sache, devant la caméra et derrière elle.

Que pensez-vous de ‘Honk For Jesus?’ Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie «Honk For Jesus» sur le dos.