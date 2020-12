Si envoyer un message à quelqu’un et attendre que sa réponse arrive quand il voit que cela vous semble trop ancien, il y a une nouvelle application de conversation en temps réel en ville – Honk. Ciblant carrément la génération Z hyper-connectée d’Internet, pour qui les modems commutés et le haut débit à 56 Kbps sont des mythes, l’application Honk est conçue pour permettre à des amis de discuter en temps réel. En conséquence, il ne restera plus de journal des conversations dans les fenêtres de discussion et aucune session de messagerie ne pourra avoir lieu tant que les deux participants ne seront pas en ligne et actifs en même temps. De plus, les messages dans les fenêtres de discussion sont affichés en direct au fur et à mesure qu’ils sont tapés, y compris les fautes de frappe et toutes les autres erreurs que vous couvrez généralement avant d’envoyer un message à quelqu’un, et prenez la position de messagerie en temps réel à la poignée, il n’y a pas d’envoi bouton non plus.

Comment cela fonctionne, c’est qu’une fois que vous ressentez le besoin de contacter un ami via l’application Honk, il vous suffit de sélectionner le contact de cette personne sur Honk et d’envoyer… un «Honk». Essentiellement, cela enverra une notification forte au téléphone de votre ami, qui se mettrait vraisemblablement en ligne une fois qu’il le recevrait. S’ils ne le font pas, Honk déclare que vous pouvez vraiment envoyer du spam sur ce bouton pour attirer l’attention d’un utilisateur. Si votre ami est en ligne sur l’application mais ne répond toujours pas, il recevra un barrage d’émoticônes colorées notifiant vos tentatives désespérées d’attirer son attention. Une fois que vous avez ouvert la fenêtre de discussion d’un ami, il y aura deux bulles, où tout ce que vous envoyez tous les deux sera affiché en temps réel. Cela inclurait également les émojis et les photos, qui peuvent à la fois être capturés dans l’application ou partagés depuis la galerie.

L’application semble également avoir une fonctionnalité « Magic Word », qui semble fonctionner comme les animations spéciales sur iMessages. Vous pouvez attribuer un effet spécial ou un emoji à jusqu’à 50 mots de ce type, qui déclencheront ensuite ces animations. Dans l’ensemble, Honk semble s’être conçu comme un service de messagerie plus « amusant », tandis que WhatsApp et ces applications de messagerie conventionnelles sont franchement trop austères face à cela en ce moment. Si tout cela vous semble trop hyperactif ou intrusif, alors vous êtes définitivement trop vieux pour cela – les pages d’inscription de Honk classent l’âge d’inscription le plus ancien comme « 21 + », ce qui indique également clairement le groupe d’utilisateurs qu’il cible. .

La cible fonctionne peut-être aussi. Un rapport sur l’application par TechCrunch a déclaré qu’à partir de maintenant, Honk semble être aux prises avec des bogues et des problèmes provenant de la charge constante de trafic d’utilisateurs enthousiastes qui cherchent à s’y inscrire. Le fondateur de l’application, Benji Taylor, a écrit sur Twitter que les utilisateurs se sont déjà envoyés plus d’un million de « Honks » et a reconnu les problèmes techniques de l’application en ce moment avant de déclarer qu’ils s’efforcent de corriger les failles. Cependant, Honk n’a pas encore décrit ses normes de sécurité, ce qui appelle un avertissement statutaire selon lequel les utilisateurs doivent procéder avec prudence avant de partager quelque chose de sensible sur l’application – un facteur de vérification minimum compte tenu de l’environnement de sécurité des données actuel.