Hongrie vs. France – Rapport de match de football – 19 juin 2021

Antoine Griezmann a sauvé un point pour la France alors qu’ils revenaient d’un but derrière pour faire match nul 1-1 avec la Hongrie samedi.

Attila Fiola a donné l’avantage à la Hongrie à la fin de la première mi-temps et a laissé la France se démener pour trouver un but.

Le sélectionneur français Didier Deschamps sera frustré par le résultat alors que la France cherche à sortir du Groupe F – le groupe le plus difficile de la compétition – devant le Portugal et l’Allemagne qui joueront plus tard samedi.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

La France a dominé la possession de balle avec 70% de ballon en première mi-temps mais a raté plusieurs occasions de prendre l’avantage.

Kylian Mbappe, Karim Benzema et Griezmann ont tous raté leurs premières chances de s’assurer une avance et ils ont été laissés à l’abandon lorsque Fiola a donné l’avantage à la Hongrie à la mi-temps.

Dans un moment de brillante habileté individuelle, Fiola a reçu le ballon d’Adam Nagy et s’est dirigé vers le but d’Hugo Lloris. Il a reçu le ballon de Roland Sallai et a enroulé son tir dans le filet, pour le plus grand plaisir des 67 000 spectateurs locaux.

Antoine Griezmann a marqué en seconde période pour assurer un match nul pour la France. Alliance Robert Michael/photo via Getty Images

« Tout le monde a donné le meilleur d’eux-mêmes », a déclaré Sallai après le match. « Donc, nous devrions être fiers de nous. Nous sommes restés concentrés dans les 10 dernières minutes, nous méritions ce point. »

La Hongrie est sortie avec plus de confiance en seconde période mais a commis une malheureuse erreur défensive pour permettre à la France de revenir dans le match à la 66e minute.

Lloris a lancé une longue balle sur le terrain que la ligne de fond hongroise a permis de rebondir, donnant à Mbappe le temps de courir dessus. Il a placé un centre dans la surface que Willi Orban a frappé directement sur le chemin de Griezmann – qui effectuait son 50e départ consécutif pour la France – qui l’a frappé dans le filet.

« Nous ne sommes plus habitués à une salle comble et c’était donc difficile avec la foule. Ils nous ont tenus avec leur bloc défensif et nous ne savions pas comment finir. Cela prouve à quel point les Euros sont difficiles, avec de grandes équipes et de grands joueurs « , a déclaré Griezmann après le match.

Mbappe a eu la chance de mettre la France 2-1 quelques instants plus tard, mais a arraché son tir juste à côté du poteau.

La Hongrie affrontera l’Allemagne mercredi à Munich tandis que le Portugal et la France joueront à Budapest en même temps.