Hongrie. Une manifestation anti-gouvernementale bloque le pont sur la législation fiscale

BUDAPEST, Hongrie (AP) —

Des manifestants anti-gouvernementaux en Hongrie ont bloqué lundi l’une des principales artères de la capitale pendant les heures de pointe du matin, la dernière d’une série de manifestations contre les récentes modifications du code fiscal du pays qui durent depuis près d’une semaine.

La foule, composée en grande partie de livreurs de nourriture à vélo et à scooter, a bloqué la circulation dans les deux sens sur l’un des principaux ponts de Budapest sur le Danube. De nombreux manifestants étaient des entrepreneurs indépendants touchés par les modifications législatives adoptées par le parlement hongrois la semaine dernière, qui, selon eux, entraîneront d’importantes hausses d’impôts ou une perte d’emploi.

“Beaucoup d’entre nous sont venus parce que nous voulons du changement, nous voulons l’unité. Nous voulons vivre dans un pays où ils n’essaient pas de nous déchirer et de renforcer les divisions », a déclaré le manifestant Eszter Balazs, 25 ans, employé de restaurant et étudiant en droit.

La vague de manifestations a pris un caractère de plus en plus antigouvernemental depuis qu’elle a commencé le 12 juillet. Presque chaque nuit, des milliers de manifestants ont défié la police et défilé dans le centre de Budapest, bloquant les routes et les principaux carrefours et exigeant le retrait de la loi.

Le parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz, dirigé par le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, a utilisé sa super-majorité parlementaire la semaine dernière pour adopter les changements, qui ciblent un régime fiscal populaire connu sous le nom de KATA, qui permet aux petites entreprises et aux indépendants comme les chauffeurs-livreurs de payer un taux d’imposition faible et forfaitaire. .

Les mesures, qui entreront en vigueur le 1er septembre, forceront la majorité des quelque 450 000 travailleurs qui utilisent le régime. De nombreux manifestants voient cette décision comme une forme d’austérité imposée à la hâte aux travailleurs dans un contexte de faiblesse record de la monnaie hongroise face au dollar et à l’euro et de la plus forte inflation en près de 25 ans.

“J’aimerais vraiment vivre dans ce pays, mais ils me le rendent impossible !” a déclaré le chauffeur-livreur Norman, 24 ans, dans un mégaphone. Il ne donnerait pas son nom de famille.

“Ces gens s’appellent le grand gouvernement favorable à la famille, ceux qui chassent tout le monde du pays?” il a dit.

Les organisateurs, un groupe de coursiers de livraison formé spontanément, ont demandé aux partis d’opposition et aux « politiciens influents » de ne pas se présenter à la manifestation. Ils ont promis que d’autres manifestations suivraient mardi et mercredi, et d’autres manifestations étaient prévues plus tard lundi dans les villes provinciales de Szeged et Nyiregyhaza.

Eszter Balazs, l’employée du restaurant, a déclaré qu’elle croyait que la vague de mécontentement “va continuer, et que nous serons toujours plus forts et plus enthousiastes”.

« Nous devons occuper des ponts, nous devons devenir un mouvement de masse et montrer que nous pouvons provoquer le changement par l’unité car de nombreux Hongrois veulent le changement. Il y a beaucoup de Hongrois qui veulent que les choses aillent mieux pour leurs familles », a-t-elle déclaré.

Justin Spike, l’Associated Press