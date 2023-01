Hongrie FM: la Suède devrait “agir différemment” pour rejoindre l’OTAN

Peter Szijjarto a fait cette remarque lors d’une conférence de presse après des entretiens avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu à Budapest, la capitale hongroise. Les deux diplomates se sont adressés à la manifestation anti-turque du 21 janvier qui a accru les tensions entre Ankara et Stockholm alors que la Suède demande l’approbation de la Turquie pour rejoindre l’alliance militaire de l’OTAN.

“En tant que chrétien et en tant que catholique, je dois dire que brûler un livre saint d’une autre religion est un acte inacceptable”, a déclaré Szijjarto, et a critiqué une déclaration du Premier ministre suédois selon laquelle, même si brûler le Coran était inapproprié et “profondément irrespectueux », il tombait sous les protections suédoises de la liberté d’expression.