Hongrie 0 – 3 Portugal

Cristiano Ronaldo est entré dans l’histoire du Championnat d’Europe avec ses buts records aux 10e et 11e de finale alors que le Portugal a battu la Hongrie pour ouvrir sa campagne Euro 2020 avec une victoire 3-0 à Budapest.

Les champions d’Europe en titre ont dominé la première mi-temps dans la Puskas Arena hostile d’une capacité de 60 000 places, mais n’ont pas réussi à convertir leurs chances, Ronaldo, Diogo Jota et Bernardo Silva étant tous coupables d’avoir gaspillé des opportunités avant la pause.

Les espoirs de la Hongrie de provoquer la surprise grandissaient après la pause et ils semblaient avoir stupéfié les tenants du Portugal lorsque le remplaçant Szabolcs Schon a trouvé le fond des filets, seulement pour qu’il soit exclu pour hors-jeu.

Le Portugal a pleinement profité de son sursis, la frappe fortement déviée de Raphael Guerreiro brisant l’impasse à six minutes de la fin, jetant les bases pour que Ronaldo vole la vedette.

Le jour où il est devenu le premier joueur à participer à cinq championnats d’Europe, Ronaldo a dépassé le record de longue date de Michel Platini de neuf buts avec une pénalité clinique à trois minutes de la fin.

Ronaldo a ensuite complété le départ parfait du Portugal avec son deuxième dans le temps d’arrêt après avoir valsé à travers la défense hongroise, alors qu’il enchaînait 106 buts internationaux, trois de moins que le record de tous les temps de l’attaquant iranien Ali Daei.

Notes des joueurs Hongrie: Gulacsi (8), Botka (6), Orban (7), A. Szalai (7), Lovrencsics (6), Kleinheisler (7), Nagy (6), Schafer (7), Fiola (6), Szalai (6 ), Salaï (6). Abonnés : Nego (5), Siger (5), Schon (6). Le Portugal: Patricio (7), Semedo (6), Dias (7), Pepe (8), Guerreiro (7), Danilo (6), Carvalho (6), Fernandes (6), Ronaldo (8), Jota (6), B. Silva (6). Abonnés : Rafa Silva (5), Sanches (n/a) Homme du match: Cristiano Ronaldo.

Ronaldo vole la vedette à Budapest

Le Portugal a eu amplement l’occasion de faire taire la foule féroce à la Puskas Arena, se taillant occasion après occasion en première période.

Les titulaires auraient pu faire la percée en cinq minutes, mais après avoir choisi de ne pas aligner pour Ronaldo, le tir de Jota a été repoussé par le gardien hongrois Peter Gulacsi.

Image:

Le Portugais Bernardo Silva défie le ballon avec le Hongrois Attila Fiola



Jota a été retrouvé dans l’espace par un coup franc de Bruno Fernandes peu de temps après, mais a réussi un tir précipité au-dessus de la barre malgré le fait qu’il disposait de plus de temps qu’il ne le pensait. Il ne fallut pas longtemps avant que Gulacsi ne soit à nouveau appelé à l’action, cette fois pour faire basculer le tir proche du poteau de Ronaldo autour du poteau.

Ronaldo s’est accroché dans les airs pour atteindre le centre de Bernardo Silva à la demi-heure, mais n’a pas réussi à diriger sa tête dans le coin le plus éloigné. La Hongrie a répondu avec sa première tentative cadrée de la mi-temps, mais la tête du capitaine Adam Szalai était directement sur Rui Patricio dans le but portugais.

Le Portugal s’est rallié à la fin de la première mi-temps mais n’a pas réussi à faire la percée alors que le tir et le pivot de Jota ont été contrecarrés par Gulacsi avant que Ronaldo ne laisse passer la meilleure chance des visiteurs lorsqu’il a lancé le centre de Fernandes à six mètres avec le but à son pitié.

Image:

Le Portugais Cristiano Ronaldo en action contre la Hongrie à l’Euro 2020



L’arrière central Pepe a attiré Gulacsi dans un arrêt du bout des doigts avec une tête imposante deux minutes après la pause, mais le Portugal n’a pas réussi à pousser, invitant la Hongrie à prendre de la pression à chaque minute qui passait.

Adam Szalai et Roland Sallai ont tous deux réalisé des arrêts de Patricio et la Hongrie semblait avoir été récompensée pour sa meilleure performance offensive à 10 minutes de la fin lorsque le remplaçant Schon a repoussé un tir au premier poteau.

Les folles célébrations hongroises ont toutefois été de courte durée, le drapeau du juge de ligne s’étant instantanément hissé avant que la décision ne soit confirmée par le VAR, et le Portugal a frotté les blessures trois minutes plus tard.

Image:

Raphael Guerreiro du Portugal célèbre avec Pepe et ses coéquipiers après avoir marqué contre la Hongrie



La réduction de Rafa Silva de la droite a été fouettée vers le but par l’arrière gauche Guerreiro, son tir prenant une énorme déviation en passant devant Gulacsi dans le coin inférieur pour briser le cœur de la Hongrie.

Les choses ont empiré trois minutes plus tard lorsque Willi Orban a été jugé pour avoir ramené Rafa Silva au sol dans la surface, donnant à Ronaldo la chance de marquer son but record depuis le point de penalty.

Et, dans la seconde des deux minutes supplémentaires, Ronaldo a brillamment échangé des passes avec Fernandes pour se faufiler dans la défense hongroise avant de marquer son 106e but international pour envoyer le Portugal en tête du groupe F.

Ronaldo record – Statistiques de match

Le Portugais Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire de la finale du Championnat d’Europe à marquer plus de 10 buts dans la compétition (11), dépassant le record de neuf de Michel Platini (tous marqués lors de l’édition 1984).

Il n’y a eu que 177 secondes entre l’ouverture du score du Portugal et la prise d’une avance de 2-0 grâce au penalty de Cristiano Ronaldo. , âgée de 36 ans et 130 jours.

Le Portugal a égalé sa plus grande marge de victoire aux Championnats d’Europe, avec ses précédentes victoires par trois buts en 1996 (3-0 contre la Croatie) et 2000 (3-0 contre l’Allemagne).

La Hongrie est sans victoire lors de ses quatre derniers matches de Championnat d’Europe (D2 L2), encaissant au moins trois buts dans chacun des trois derniers (deux contre le Portugal).

Le Portugal est devenu la première équipe de l’histoire des Championnats d’Europe à marquer trois buts dans les 10 dernières minutes d’un match.

Neville : Ronaldo record obscène

Gary Neville s’exprimant sur ITV :

« C’est un record obscène. 106 buts pour son pays est absolument ridicule. Il continue de battre record individuel après record individuel. Il veut être le meilleur joueur du monde et considéré comme l’un des plus grands de tous les temps en termes de score. plus de buts que quiconque et il ira et le fera.

« Sa forme physique est absolument incroyable. Il s’est adapté d’être quelqu’un qui a sprinté de l’aile gauche ou de l’aile droite. Maintenant, il ne court pas autant dans les matchs et il n’est pas aussi explosif, mais il est simplement un braconnier. Vous ne le feriez pas traditionnellement Considérez-le comme un avant-centre, mais il est maintenant un attaquant et un brillant buteur.

« Il n’y a plus de mots pour lui vraiment. Il est impitoyable. Il ne lâche rien et aucun point dans le jeu. Il est désespéré, tellement désespéré, de marquer des buts et de tirer le meilleur parti de chaque minute de chaque match. «

Homme du match – Cristiano Ronaldo

Qui d’autre?

Peter Gulacsi était dans une forme inspirée entre les bâtons pour la Hongrie, mais la nuit appartenait à la sensation de but du Portugal.

Le doublé tardif de Ronaldo l’a vu dépasser Michael Platini en tant que meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe et signifie que son total s’élève à 11 buts et compte dans cette compétition.

De plus, Ronaldo a maintenant un nombre impressionnant de 106 buts internationaux à son actif, trois de moins que le record historique d’Ali Daei de 109 pour l’Iran. Avec le Portugal opérationnel, il pourrait y avoir plus d’histoire au coin de la rue pour Ronaldo.

Et après?

La Hongrie accueillera les champions du monde de France à Budapest samedi à 14h, avant que le Portugal affrontera l’Allemagne à Munich samedi à 17h.