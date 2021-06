Hongrie 0 – 0 Rép. Irlande

Gavin Bazunu et Caoimhin Kelleher ont revendiqué le maillot du gardien de but alors que la République d’Irlande s’est battue 0-0 contre la Hongrie liée à l’Euro.

Bazunu, le gardien de Manchester City, 19 ans, et son homologue de Liverpool, Kelleher, 22 ans, ont joué un demi chacun devant une foule passionnée au Szusza Ferenc Stadion de Budapest.

Les joueurs irlandais ont été hués et raillés par les supporters locaux après s’être agenouillés avant le coup d’envoi, tandis que les joueurs hongrois se sont levés et ont montré leurs manches qui arboraient le logo de la campagne de respect de l’UEFA.

















0:46



Les joueurs de la République d’Irlande ont été hués et raillés par certains supporters hongrois alors qu’ils se mettaient à genoux avant le coup d’envoi de leur match amical à Budapest.



Bazunu a refusé à l’attaquant Adam Szalai et à Kelleher le même homme à deux reprises et au défenseur Attila Szalai alors qu’ils tentaient chacun de persuader le manager Stephen Kenny qu’ils pouvaient pousser Darren Randolph à la première place.

Dans le processus, ils ont refusé aux Hongrois une quatrième victoire consécutive pour se qualifier pour la finale, et ils auraient même pu les condamner à une première défaite en 11 si la tête de John Egan à la cinquième minute s’était glissée sous la barre transversale plutôt que de la repousser. .

Kenny reviendra sur une performance caractérisée par une organisation impressionnante, mais peut-être pas autant sur le jeu de passes sur lequel repose sa philosophie, même si, fort de sa première victoire en tant que manager en Andorre jeudi soir, il peut se satisfaire de une fin de saison positive.

Le numéro opposé Marco Rossi doit maintenant préparer ses joueurs à ce qui les attend alors qu’ils se préparent à lancer leur campagne du Groupe F, qui les lancera également dans la bataille avec la France, l’Allemagne, puis contre le Portugal mardi prochain.

Image:

La Hongrie est invaincue lors de ses 11 derniers matchs avant l’Euro 2020



Le retour de Shane Duffy dans l’un des deux changements apportés à l’équipe qui a débuté en Andorre – l’attaquant Adam Idah était l’autre – a incité un passage à un trio défensif central, et c’était un membre de ce trio qui a presque fait un impact rapide à l’autre extrémité.

Le skipper Egan a attaqué le coup franc de Josh Cullen à la cinquième minute et a été malheureux de voir sa tête ferme revenir sur les boiseries.

Cependant, le trafic se dirigeait en grande partie vers le but des visiteurs dans les premiers stades et Laszlo Kleinheisler a donné un avertissement à Bazunu lorsqu’il a skié une tentative après qu’un centre à la 10e minute ait été dégagé au bord de la surface.

Nouvelles de l’équipe Shane Duffy et Adam Idah sont revenus dans l’équipe de la République d’Irlande alors que le manager Stephen Kenny cherchait des victoires consécutives en Hongrie.

Kenny a gardé confiance en la plupart des hommes qui ont remporté sa première victoire en tant que patron de l’Irlande lors de la 12e tentative à Andorre jeudi soir, mais le défenseur de Brighton Duffy et l’attaquant de Norwich, 20 ans, Idah ont remplacé Ronan Curtis et James Collins. Cela signifiait de nouveaux départs pour Gavin Bazunu, 19 ans, Troy Parrott et Jason Knight.

L’entraîneur-chef de la Hongrie, Marco Rossi, n’a retenu que cinq des hommes qui ont commencé la victoire amicale 1-0 de vendredi contre Chypre alors qu’Akos Kecskes, Willi Orban, Bendeguz Bolla, Attila Fiola, Adam Nagy et Adam Szalai ont été repêchés.

L’Irlande était coincée dans sa moitié de terrain, Cullen et Conor Hourihane voyant trop peu de ballon pour nourrir les hommes devant eux depuis le milieu de terrain, laissant Troy Parrott et Idah isolés pendant de longues périodes.

Mais malgré toute leur possession, les Hongrois avaient du mal à percer une défense irlandaise bien organisée et Bazunu était en grande partie serein.

Cependant, l’adolescent a été appelé pour la première fois pour arracher la tête d’Adam Szalai à la 39e minute, et il avait besoin de l’aide de Hourihane pour effacer la tentative d’Akos Kecskes dans le corner résultant alors que la première mi-temps se terminait par une rafale d’activité, mais avec le impasse non rompue.

Image:

La République d’Irlande est désormais invaincue lors de ses trois derniers matches



Le travail de Bazunu était terminé et il a été remplacé par le débutant Kelleher à la pause, et bien qu’aucune des deux équipes n’ait pu créer beaucoup de note lors d’un début de seconde période saccadé, le gardien de Liverpool a dû faire de son mieux pour repousser le féroce 55e d’Adam Szalai. instantané minute.

L’Irlande jouait sensiblement plus haut sur le terrain et le jeu est devenu plus ouvert en conséquence, et le gardien remplaçant Adam Bogdan a dû faire un arrêt solide pour empêcher le dérapage d’Idah à la 68e minute.

Sans Kelleher, qui a renversé acrobatiquement la tête d’Adam Szalai à la 82e minute et le tir d’Attila Szalai quelques secondes plus tard, les visiteurs seraient repartis les mains vides, même s’ils auraient également pu gagner après que le remplaçant Chiedozie Ogbene ait tiré dans le filet latéral. secondes après être devenu le premier joueur né en Afrique à faire ses débuts seniors pour la République.

Statistiques Opta

La Hongrie n’a remporté aucune de ses cinq dernières rencontres avec la République d’Irlande (3 n., 2 n.), alors qu’elle n’a pas réussi à marquer lors de quatre de ces cinq matches.

La République d’Irlande est invaincue lors de ses trois derniers matchs (W1 D2) – sa plus longue série sans défaite depuis septembre 2020 (3), le troisième match de cette série étant le premier à la tête de Stephen Kenny.

La Hongrie est invaincue lors de ses 11 derniers matches toutes compétitions confondues (7 v, n 4), sa dernière défaite remonte à septembre 2020 contre la Russie (2-3 en UEFA Nations League).

La République d’Irlande a gardé sa cage inviolée à l’extérieur pour la deuxième fois seulement sous la direction de Stephen Kenny, son précédent match ayant eu lieu contre la Slovaquie lors d’un match nul 0-0 en octobre dernier.

Caoimhin Kelleher a fait ses débuts seniors pour la République d’Irlande, en tant que remplaçant en deuxième mi-temps – ses cinq arrêts ont été les plus importants dans un match d’un gardien de but irlandais depuis septembre 2020 (6 – Darren Randolph contre la Finlande).

Et après?

Le match de mardi était le dernier de la Hongrie avant le début de sa campagne pour l’Euro 2020 contre le Portugal, champion en titre, le 15 juin dans le groupe F. La République d’Irlande ne jouera plus avant la saison prochaine, lorsqu’elle affrontera également le Portugal lors des qualifications pour la Coupe du monde le 1er septembre.