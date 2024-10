Hongki de FT Island répond aux allégations de prostitution de Minhwan pendant un concert et riposte à un fan sur Weverse

Hongki de FT Island a récemment abordé les allégations de prostitution de Minhwan lors du concert du groupe.

Lors de l’événement, Hongki a indirectement parlé aux fans de la situation de Minhwan. Un fan présent a partagé sur les réseaux sociaux que Hongki avait parlé « longuement » de la question, soulignant que « les opinions des gens peuvent différer sur la question de savoir si Minhwan devait quitter le groupe », mais a exhorté tout le monde à « attendre que tous les résultats soient révélés ».

Un autre fan présent au concert a exprimé sa frustration en écrivant :

« Je me sens vraiment dépassé… Je ne sais pas quelle position finale ils adopteront à ce sujet, alors je vais juste partager ce qu’il a répété… Les fans ont aussi besoin de respirer.

Hongki a déclaré : « S’il vous plaît, attendez encore un peu jusqu’à ce que nous obtenions un résultat. »

Après le concert, Hongki s’est rendue sur Instagram, partageant une photo de groupe et le message suivant :

« Merci beaucoup. Aujourd’hui, j’ai reçu beaucoup de force de mon meilleur ami [my fans]. Je suis reconnaissant que nous puissions nous rencontrer en personne et parler des choses que nous voulions partager. À l’avenir, je rencontrerai également de nouveaux amis et discuterai avec eux. Parler en face à face transmet bien mieux les choses sans malentendus que par écrit. Merci beaucoup, beaucoup !! »

De plus, Hongki a vivement répondu sur Weverse à un fan qui a critiqué Minhwan et Hongki, affirmant que même les allégations de « visite d’établissements de prostitution » suffisaient à perdre le soutien des fans et qu' »il n’y avait rien à attendre ».

À cela, Hongki répondit :

« Et s’il ne s’agit pas de prostitution ou d’un établissement de prostitution ? Allez-vous assumer la responsabilité de ce que vous dites en ce moment ? »

Les réactions aux propos de Hongki ont été pour la plupart critiques, de nombreux internautes remettant en question sa position. Voici quelques réponses :

« Ah, sérieusement, dissous-toi déjà. »

« Non, vraiment, pour qui se prend-il ? »

« Wow, pourquoi traite-t-il un fan comme ça ? »

« Alors qu’est-ce qu’ils ont fait avec les dames alors ? MDR »

« Pourquoi dire ça à un fan ? Allez simplement demander au membre à ce sujet. »

« Ah, d’accord, alors s’il te plaît, pars ensemble. »

Pendant ce temps, certains internautes ont préféré rester neutres, estimant qu’il pourrait y avoir des informations que le public ne connaît pas, compte tenu de l’intransigeance de Hongki.

Ces commentaires comprenaient :

« Y a-t-il quelque chose qui le rend si confiant ? »

« Il n’est pas trop tard pour le condamner après la publication de résultats clairs. »

« Je ne pense pas que Lee Hongki défendrait aveuglément quelqu’un. Est-ce qu’il le défend vraiment sans aucune raison ? »

« Je vais rester neutre. »

« Si Lee Hongki parle ainsi, il doit y avoir quelque chose que nous ne savons pas. »

« Il existe des endroits où les femmes se contentent de servir des boissons et de socialiser sans se prostituer. Est-il juste de les accuser de prostitution si elles ne s’y livrent pas réellement ? »

Les internautes ont également accusé Hongki d’utiliser un « ton accusateur » envers ses fans et ont critiqué les commentaires neutres des fans, les qualifiant de « nam-mi-sae », un terme péjoratif utilisé dans la société sud-coréenne contemporaine pour décrire ceux qui sont « fous des hommes ». «

Supplémentaire réactions compris:

« Est-ce que Lee Hongki pense que c’est lui qui est marié à Choi Minhwan ? Pourquoi agit-il comme s’il savait tout ? »

« Vous pouvez certainement connaître le sexe des commentateurs sur ces messages. »

« MDR, les hommes coréens typiques… »

« La loyauté des hommes est dégoûtante. Défendre cela, vraiment ? »

« Ils descendent ensemble. Au revoir. »

« Hongki, reste tranquille. »

« N’avez-vous pas encore écouté l’enregistrement ? Même s’il est innocent, il devrait lui-même présenter des preuves solides. Pourquoi un tiers doit-il continuer à intervenir ? »

« Est-ce qu’il est sérieux ? MDR A-t-il écouté l’enregistrement ? »

« Comment cela ne peut-il pas être un établissement de prostitution ? Ma compréhension est-elle différente de la sienne ? »

« Je pensais qu’il avait rompu les liens avec lui, mais je suppose que non. »

« Et si c’était juste un bar ? »

« Alors, où a-t-il appris à mettre de l’argent dans la poitrine de quelqu’un ? MDR »

Que pensez-vous de cette polémique ?

