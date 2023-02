Hong Kong voit davantage de voix pro-Pékin lors de l’examen des droits de l’ONU

HONG KONG (AP) – Les partisans de Hong Kong d’une loi stricte sur la sécurité nationale imposée par le Parti communiste au pouvoir en Chine ont jeté leur dévolu sur une session des Nations Unies, suscitant l’inquiétude des défenseurs des droits.

La loi, que les critiques disent que les autorités de Hong Kong ont utilisée pour écraser la dissidence à la suite des manifestations massives de 2019, a été au centre des auditions de deux jours du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU sur la Chine qui se termine jeudi à Genève. Le comité examine le respect de ces droits dans presque tous les États membres de l’ONU toutes les quelques années.

Sur une trentaine de rapports sur Hong Kong soumis pour la session, plus de la moitié ont confirmé la loi sur la sécurité nationale largement appliquée.

Aucune des organisations – dont certaines étaient dirigées par des politiciens pro-Pékin – qui ont fourni des rapports positifs n’a déposé de soumission lors de l’examen précédent il y a neuf ans, ce qui a suscité l’inquiétude des défenseurs des droits que leur participation pourrait influencer la façon dont le comité considère les situations des droits de l’homme sur le sol. Ils s’inquiètent de savoir si les événements sont rapportés avec précision, en particulier après que certains autres groupes de la société civile locale ont été réduits au silence ou contraints de se dissoudre en vertu de la législation radicale.

La tendance à la soumission est préoccupante, a déclaré Kai Ong, chercheur à Amnesty International, car les informations contenues dans les rapports sont essentielles pour obtenir des observations indépendantes et sur le terrain sur la manière dont les droits humains à Hong Kong sont protégés ou violés.

“C’est inquiétant pour le mécanisme de l’ONU lui-même”, a-t-elle déclaré. “Mais cela reflète plus largement l’incertitude à laquelle de nombreuses organisations de la société civile sont confrontées, car cela montre qu’une grande partie de leur travail dans de nombreux domaines peut être criminalisé par le gouvernement de Hong Kong de nos jours.”

Hong Kong est revenu au pouvoir de la Chine en 1997 sous la promesse que l’ancienne colonie britannique pourrait conserver ses propres institutions politiques, sociales et financières pendant 50 ans.

Mais après que Pékin a imposé la loi sur l’ancienne colonie britannique en 2020, la société civile autrefois dynamique de la ville s’est considérablement réduite. Les militants ont fui à l’étranger ou ont été emprisonnés en vertu de la loi. Les syndicats et autres organisations indépendantes ont fermé leurs portes. Les États-Unis ont imposé des sanctions aux responsables qui, selon eux, étaient responsables des abus.

Le comité a reçu “un nombre sans précédent” de soumissions d’organisations non gouvernementales, indiquant des préoccupations importantes concernant la situation des droits de l’homme en Chine, à Hong Kong et à Macao, a déclaré Michael Windfuhr, rapporteur du comité sur la Chine.

“Nous avons également reçu des informations de ceux qui ont déclaré que la loi sur la sécurité nationale était positive, juste pour refléter cela”, a déclaré Windfuhr mercredi alors qu’il interrogeait les responsables de Hong Kong sur la mise en œuvre de la loi.

L’une de ces réponses positives est venue de Kam Man-fung, secrétaire général adjoint du One Country Two Systems Youth Forum, un groupe de réflexion basé à Hong Kong qui cherche à débattre et à dialoguer entre les jeunes de la ville semi-autonome et du continent.

Kam a déclaré qu’il était en partie motivé par l’idée de “bien raconter l’histoire de la Chine” – une expression qui a été utilisée par le président chinois Xi Jinping pour encourager des représentations positives du pays.

Hong Kong est devenu un centre d’intérêt sous les tensions américano-chinoises accrues, ce qui l’a incité à accorder plus d’attention aux affaires internationales, a déclaré Kam.

“Je veux juste que le monde comprenne mon pays et mon lieu de naissance de manière plus complète”, a déclaré le membre pro-Pékin du Parti du Nouveau Peuple. Il a dit que son rapport était entièrement auto-initié.

Alors que les groupes pro-Pékin rivalisaient pour faire entendre leur version de l’histoire à l’ONU, Amnesty International a déclaré dans son rapport que certaines autres ONG locales, qui avaient l’habitude de participer à l’examen, « ont été contraintes de se dissoudre, poursuivies ou dissuadées de poursuivre son travail de plaidoyer international » par crainte de représailles et de violation de la loi sur la sécurité nationale.

Le gouvernement de Hong Kong n’avait pas donné l’assurance que les ONG participant à l’examen d’un autre comité de l’ONU en 2022 ne subiraient aucune représailles, a déclaré Ong. Certains groupes locaux ont également déclaré à Amnesty qu’ils ne souhaitaient pas se rendre en personne à l’audience à Genève car ils craignaient d’être surveillés et contrôlés par les autorités chinoises, a-t-elle déclaré.

Mercredi, la délégation chinoise a déclaré que les ONG qui ont fourni des informations à l’examen ne subiraient pas de représailles.

