Les autorités de Hong Kong ont déclaré samedi qu’elles avaient verrouillé une partie d’un quartier densément peuplé et avaient commencé à tester tout le monde là-bas, l’une des mesures les plus dramatiques que le territoire chinois ait prises depuis que le coronavirus y a fait surface l’hiver dernier.

Le gouvernement local a déclaré samedi qu’il avait restreint l’accès à certaines parties du district de Jordanie et que les gens y seraient empêchés de partir jusqu’à ce qu’ils aient été testés, le premier verrouillage de ce type à Hong Kong. Des bataillons de policiers ont été vus gardant le périmètre alors que des agents de santé en tenue de protection de la tête aux pieds entraient à l’intérieur.

Environ 200 bâtiments de la région jordanienne ont été touchés et plus de 1700 policiers et autres policiers devraient être déployés, The South China Morning Post signalé. La Jordanie – qui comprend un mélange d’immeubles de bureaux, de tours résidentielles et de gratte-ciel délabrés – est l’un des quartiers les plus peuplés de Hong Kong.

Les responsables ont déclaré que 162 cas confirmés de coronavirus avaient été enregistrés dans 56 bâtiments en Jordanie au cours des 20 premiers jours de janvier.