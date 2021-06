Hong Kong va censurer les films en vertu de la loi chinoise sur la sécurité

Avec la bénédiction du gouvernement communiste de Pékin, les autorités de Hong Kong ont modifié les programmes scolaires, retiré des livres des rayons des bibliothèques et décidé de réorganiser les élections. La police a arrêté des militants et des politiciens pro-démocratie ainsi qu’un éditeur de journal de premier plan.

Pendant des décennies, l’industrie cinématographique de Hong Kong a captivé le public mondial avec des shoot-em-ups ballets, des fantasmes épiques d’arts martiaux, des comédies agitées et des romances pleines d’ombres. Désormais, sous les ordres de Pékin, les autorités locales examineront ces travaux dans le but de protéger la République populaire de Chine.

Un Hong-Kong déclaration du gouvernement a déclaré vendredi : « Le cadre réglementaire de la censure cinématographique repose sur le principe d’un équilibre entre la protection des droits et libertés individuels d’une part, et la protection des intérêts sociétaux légitimes d’autre part.

« Lorsqu’il considère l’effet du film dans son ensemble et son effet probable sur les personnes susceptibles de voir le film », disent les directives, « le censeur devrait tenir compte des devoirs de prévenir et de réprimer un acte ou une activité mettant en danger la sécurité nationale ».

le règles mises à jour a annoncé vendredi obliger les censeurs de Hong Kong qui envisagent de distribuer un film à surveiller non seulement le contenu violent, sexuel et vulgaire, mais aussi la façon dont le film dépeint des actes « qui peuvent constituer une infraction mettant en danger la sécurité nationale ».

« Comment collecter des fonds », a demandé Evans Chan, un cinéaste qui a rencontré des problèmes pour projeter son travail à Hong Kong. « Pouvez-vous ouvertement crowdsourcer et dire que c’est un film sur certains points de vue, certaines activités ? »

Même les réalisateurs de longs métrages, a-t-il dit, se demanderont si leurs films enfreindront la nouvelle loi. « Ce n’est pas seulement une question de cinéma militant ou de cinéma politique, mais la scène globale du cinéma à Hong Kong. »

À son apogée au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, l’industrie cinématographique de la ville a bénéficié d’une énorme influence dans le monde du cinéma, produisant des films de genre populaires et nourrissant des auteurs comme Wong Kar-wai et Ann Hui. L’influence du cinéma hongkongais est visible dans le travail de réalisateurs hollywoodiens tels que Quentin Tarantino et Martin Scorsese, et dans des blockbusters tels que « The Matrix ».

Plus récemment, la tourmente politique de Hong Kong a suscité un vif intérêt pour les artistes et les documentaristes, même si leur travail a parfois eu du mal à être montré au public.

Une projection d’un documentaire sur les manifestations de 2019 a été annulé à la dernière minute cette année après qu’un journal pro-Pékin a accusé le film d’encourager la subversion. L’Université de Hong Kong a exhorté son syndicat étudiant d’annuler la projection d’un film sur un militant emprisonné.

La projection s’est déroulée comme prévu. Mais quelques mois plus tard, l’université a dit il cesserait de percevoir les cotisations au nom de l’organisation et cesserait de gérer ses finances en guise de punition pour ses « actes radicaux ».