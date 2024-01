Hong Kong va adopter une nouvelle loi sur la sécurité pour suivre la répression chinoise

Hong Kong a dévoilé les détails d’un projet de nouvelle loi sur la sécurité nationale ciblant les actes d’espionnage, de trahison et d’influence politique étrangère, qui, selon les analystes, réduirait davantage les libertés civiles dans la ville et nuirait à son statut de centre financier international.

John Lee, directeur général de Hong Kong, a déclaré que cette législation garantirait la stabilité sur le territoire chinois et protégerait contre les tensions géopolitiques.

“La menace pour la sécurité nationale est réelle”, a déclaré Lee aux journalistes mardi. “Il est temps de mettre fin à ce problème qui tourmente Hong Kong depuis 26 ans, afin que nous puissions concentrer tous nos efforts sur l’amélioration de l’économie.”

Cette législation s’ajoute à une loi sur la sécurité nationale que la Chine a imposée à Hong Kong en 2020 à la suite de manifestations antigouvernementales. Cette loi cible les crimes au sens large de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des puissances étrangères.

Hong Kong est tenue d’appliquer sa propre loi sur la sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi fondamentale, la mini-constitution entrée en vigueur après la restitution de l’ancienne colonie britannique à la Chine en 1997. Une tentative d’introduction en 2003 a déclenché ce qui était alors les plus grandes manifestations du pays. l’histoire du territoire et a précédé la démission de son premier directeur général, Tung Chee-hwa.

Après une consultation publique de quatre semaines, la nouvelle législation devrait être soumise au Parlement de la ville, qui compte de nombreux fidèles de Pékin, et promulguée cette année.

Les entreprises et les experts juridiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’attrait de Hong Kong en tant que centre financier international, car le cadre juridique de la ville – autrefois un élément essentiel de son autonomie tant chérie – ressemble de plus en plus à celui de la Chine continentale.

La répression exercée par Pékin à la suite des manifestations de 2019, déclenchées par l’opposition du public à une proposition visant à autoriser l’extradition vers la Chine continentale, a réduit au silence la dissidence dans la ville, restreint les libertés civiles et, parallèlement à près de trois années de contrôles anti-pandémiques stricts, a accéléré l’exode des citoyens. travailleurs et entreprises étrangers.

Mardi, des responsables ont déclaré que la nouvelle législation ciblerait également le vol de secrets d’État et les infractions liées à la « participation ou au soutien d’organisations de renseignement extérieures ».

Les agences de sécurité chinoises ont récemment ciblé des entreprises étrangères pour la transmission d’informations sensibles, menant des raids l’année dernière contre les cabinets de conseil américains Bain & Company et Mintz et le fournisseur de réseau expert Capvision.

La semaine dernière, Pékin a révélé qu’un consultant britannique disparu en 2018 avait été condamné à cinq ans de prison en 2022 pour « fourniture illégale de renseignements » à des parties étrangères.

« Le commerce international connaît des difficultés sur le continent, avec [businesspeople] détenus pour violation présumée de secrets d’État », a déclaré John Burns, professeur émérite de politique et d’administration publique à l’Université de Hong Kong. « La même interprétation illibérale de la sécurité nationale caractérisera-t-elle la mise en œuvre de l’article 23 ?

“Il existe un risque que les parties prenantes des entreprises à l’étranger voient cela comme un rapprochement entre Hong Kong et le continent, à un moment où nous estimons qu’il est important de souligner les différences plutôt que les similitudes perçues”, a déclaré une chambre de commerce étrangère. représentant à Hong Kong qui a demandé à rester anonyme.

Les responsables de Hong Kong ont ajouté mardi qu’ils souhaitaient s’attaquer aux actes électroniques de sabotage de la sécurité nationale et à « l’espionnage moderne », y compris la diffusion de fausses informations qui interféraient avec les affaires de la ville.

Recommandé

Thomas Kellogg, professeur de droit à l’Université de Georgetown à Washington, a déclaré que la portée de la loi proposée était « très large », ajoutant qu’elle pourrait accroître la pression sur les militants pro-démocratie à l’étranger et mettre à rude épreuve les opérations des ONG étrangères dans la ville.

« De telles dispositions pourraient nuire davantage à la position de Hong Kong en tant que plaque tournante mondiale ouverte aux affaires », a-t-il déclaré.

L’économie de Hong Kong a eu du mal à se remettre des restrictions liées à la pandémie et de la répression politique, l’indice de référence Hang Seng ayant chuté pour la quatrième année consécutive en 2023. L’indice a encore chuté de 2 % mardi.

Les données sur le produit intérieur brut qui doivent être publiées mercredi devraient montrer que l’économie de la ville a progressé à un taux d’un peu plus de 3 % en 2023, alors qu’elle fait face à une croissance plus lente en Chine continentale et à des taux d’intérêt plus élevés.