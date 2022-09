Hong Kong supprimera la quarantaine des hôtels, assouplissant les règles de covid

La question que beaucoup se posent est de savoir si les mesures sont trop peu, trop tard. La population de Hong Kong a chuté à son taux le plus élevé jamais enregistré au cours de l’année écoulée et sa population active a continué de diminuer. Beaucoup de ceux qui partent ont cité la répression de la Chine contre les libertés de la ville en plus de certaines des restrictions pandémiques les plus strictes au monde. Pendant ce temps, des pays comme Singapour qui ont rouvert plus tôt ont attiré les entreprises et les touristes.