Hong Kong supprime certaines restrictions de Covid pour les voyageurs et met fin à la recherche des contacts

Hong Kong a annoncé qu’il supprimerait certaines restrictions restantes sur les voyageurs et mettrait fin à la recherche des contacts, après que Pékin se soit éloigné de sa position intransigeante sur le zéro Covid.

Le secrétaire à la Santé, Lo Chung-mau, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que les voyageurs arrivant dans la ville ne recevraient plus de “code orange” leur interdisant d’entrer dans les restaurants et les bars pendant leurs trois premiers jours.

Il a également confirmé la fin de l’obligation de scanner une application de santé gouvernementale pour entrer dans les lieux publics, mais a déclaré qu’un laissez-passer pour les vaccins serait toujours nécessaire pour entrer dans les lieux, y compris les restaurants.

“Nous devons envisager des mesures qui contribueront à relancer nos activités économiques et sociales”, a déclaré Lo, ajoutant que les changements prendraient effet à partir de mercredi.

Les voyages de Hong Kong à Macao et en Chine continentale seront également facilités pour « rester en conformité avec la politique de la Chine continentale », a déclaré Lo.

Les voyageurs internationaux doivent toujours subir un test PCR à leur arrivée à Hong Kong et le deuxième jour de leur visite, ainsi que cinq jours de tests antigéniques rapides. Les personnes testées positives doivent s’isoler.

Les masques restent également obligatoires dans tous les lieux publics, y compris en extérieur.

S’exprimant plus tôt mardi, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré que l’une des raisons de l’assouplissement des restrictions était que le risque d’infection pour la communauté locale posé par les cas importés était désormais plus faible.

L’assouplissement progressif des restrictions intervient après que Hong Kong a supprimé la quarantaine obligatoire pour les voyageurs d’outre-mer en septembre, après plus de deux ans et demi d’isolement qui a menacé son statut de plaque tournante des affaires internationales et plongé l’économie dans la récession.

La Chine a fait un pivot majeur à partir de sa position radicale zéro-Covid à la suite des manifestations à travers le pays en novembre.

Lundi, les autorités chinoises ont annoncé la désactivation de la fonction de suivi de la santé “carte d’itinéraire mobile”. Le système, qui est distinct du système de balayage des codes de santé requis dans un certain nombre d’endroits en Chine, avait utilisé les données des téléphones portables pour suivre les antécédents de voyage des personnes afin d’identifier ceux qui avaient visité des villes avec des zones désignées comme « à haut risque » par les autorités. .