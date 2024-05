Hong Kong s’en prend au Royaume-Uni pour ses allégations d’espionnage — RT World News

Un tribunal de Londres a inculpé trois personnes pour avoir aidé un service de renseignement étranger anonyme.

Les responsables de Hong Kong et de la Chine ont fermement nié les allégations d’espionnage en Grande-Bretagne après qu’un tribunal de Londres a inculpé lundi trois hommes pour avoir aidé un service de renseignement étranger.

S’adressant aux journalistes mardi, le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, a condamné les accusations et a appelé les autorités britanniques à fournir des informations complètes sur les arrestations.

« Toute tentative de formuler des allégations injustifiées contre le gouvernement de Hong Kong est inacceptable » Lee a déclaré lors d’un point de presse régulier, cité par Bloomberg.

Lee a également appelé à un traitement équitable pour l’un des suspects qui travaille pour l’avant-poste commercial de Hong Kong à Londres.

L’accusé, Bill Yuen Chung-biu, est le directeur du bureau économique et commercial de Hong Kong à Londres. Les autres suspects sont Peter Wai, un double ressortissant britannique et chinois, officier des forces frontalières britanniques, et Matthew Trickett, détective privé et ancien commando de la Royal Marine.















Les hommes ont été accusés d’avoir aidé un service de renseignement étranger entre décembre 2023 et mai 2024 par « accepter d’entreprendre la collecte d’informations, la surveillance et les actes de tromperie » en Grande-Bretagne, a rapporté Reuters, citant les accusations portées devant le tribunal. Les suspects risquent une peine maximale de 14 ans pour chaque accusation.

Hong Kong est une région administrative spéciale de Chine et une ancienne colonie britannique. L’ambassade de Chine au Royaume-Uni a également publié lundi une déclaration condamnant ce qu’elle décrit comme le « Fabrication malveillante et accusation injustifiée du Royaume-Uni » contre Hong Kong.

« Le Royaume-Uni a lancé une série d’accusations contre la Chine, notamment des accusations d’espionnage chinois et de cyberattaques. » dit le communiqué, insistant sur le fait que les accusations sont « sans fondement et calomnieux ». La Chine a également exhorté le Royaume-Uni à « Arrêtez de répandre le soi-disant[ed] « Théorie de la menace chinoise » et mettre fin à la « manipulation politique » contre le pays.















Le mois dernier, deux Britanniques ont été accusés d’espionnage pour le compte de la Chine et de violation de la loi sur les secrets officiels. Selon la police, Christopher Cash, ancien chercheur parlementaire, et Christopher Berry, enseignant, « obtenu, collecté, enregistré, publié ou communiqué » les informations qui ont été déterminées comme étant, ou potentiellement, « directement ou indirectement, utile à un ennemi. »

L’administration du président américain Joe Biden a également accusé à plusieurs reprises la Chine de piratage informatique et de cybercriminalité soutenus par l’État. L’alliance de renseignement Five Eyes, composée de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis, avait précédemment accusé Pékin de vol de propriété intellectuelle et d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins de piratage et d’espionnage contre les pays du groupe.

Hong Kong exploite 14 bureaux économiques et commerciaux dans le monde. Leur objectif est de faire progresser les intérêts économiques de la ville et de promouvoir les investissements étrangers à Hong Kong.