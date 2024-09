HONG KONG — Le gouvernement de Hong Kong a déclaré mercredi que la Chambre des représentants des États-Unis avait déformé les faits lors d’une attaque contre la ville en adoptant un projet de loi qui pourrait fermer ses bureaux de représentation en Amérique, tandis que Pékin a menacé de prendre des contre-mesures en cas de fermeture.

La loi sur la certification du Bureau économique et commercial de Hong Kong faisait partie une série de propositions législatives liées à la Chine Les propositions sont examinées de près par la Chambre des représentants cette semaine. La plupart des propositions qui doivent être soumises au vote semblent bénéficier du soutien des républicains et des démocrates, ce qui reflète un fort consensus sur la nécessité d’une action du Congrès pour contrer Pékin.

Si elles sont adoptées, ces mesures devront encore être approuvées par le Sénat et signées par le président américain avant d’être officiellement adoptées. Elles devraient accroître les tensions diplomatiques entre les deux plus grandes économies du monde, qui se considèrent comme rivales dans de nombreux domaines et ont des points de vue divergents sur diverses questions, notamment sur Hong Kong.

Mercredi, le secrétaire au Commerce et au Développement économique de Hong Kong, Algernon Yau, a fermement condamné l’adoption du projet de loi, affirmant qu’il s’agissait d’une diffamation politique contre les lois qui protègent la sécurité nationale et qu’il ternissait la situation des droits de l’homme dans la ville « sans aucune raison ».

Il a indiqué que la Chambre de commerce américaine de Hong Kong avait mené une enquête auprès de ses membres et constaté qu’environ 70 % des personnes interrogées n’avaient ressenti aucun impact négatif de la loi sur la sécurité imposée par Pékin. Il a ajouté qu’il y avait environ 1 200 entreprises américaines dans la ville.

« L’adoption du projet de loi… ne crée en réalité aucun avantage pour qui que ce soit », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré dans un communiqué que l’attaque contre la ville chinoise semi-autonome était « politiquement motivée », violait le droit international et constituait une « ingérence grave » dans les affaires de Hong Kong.

Le bureau du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong a également publié une déclaration ferme, affirmant que si les États-Unis faisaient avancer le projet de loi et fermaient les bureaux, la Chine prendrait des contre-mesures résolues.

Le projet de loi a été adopté mardi par la Chambre des représentants des États-Unis avec le soutien bipartisan de 413 voix contre 3. Il propose d’exiger de la Maison Blanche qu’elle supprime l’extension de certains privilèges aux trois bureaux économiques et commerciaux de Hong Kong aux États-Unis – à Washington, New York et San Francisco – si la ville ne jouit plus d’un degré élevé d’autonomie par rapport à la Chine, et à d’autres fins.

Selon ces propositions, le secrétaire d’État américain devrait déterminer si les bureaux méritent ces privilèges. Si la réponse est non, les bureaux devraient cesser leurs activités dans les 180 jours suivant la remise de cette décision au Congrès.

Le représentant républicain Chris Smith, président de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, a déclaré dans un communiqué que cette loi est une « prochaine étape nécessaire pour démontrer concrètement notre solidarité avec les citoyens persécutés de Hong Kong ».

Depuis que Pékin a imposé la loi sur la sécurité de 2020 pour réprimer des mois de manifestations antigouvernementales massives en 2019, les autorités ont arrêté de nombreux militants pro-démocratie de premier plan, dont le fondateur d’Apple Daily. Jimmy Lai et l’ancien leader étudiant Joshua Wong. Les critiques affirment que les libertés promises pour les 50 ans écoulés depuis le retour de l’ancienne colonie britannique sous la domination de la Chine en 1997 ont considérablement diminué.

En réponse à cette loi, les États-Unis ont précédemment privé le territoire de son statut commercial préférentiel et mettre des sanctions Les autorités de Hong Kong ont fait part de leur intention de mettre en place une loi qui vise à rétablir la stabilité du centre financier. Pékin et Hong Kong insistent toutefois sur le fait que cette loi est nécessaire pour rétablir la stabilité du centre financier.

Anna Kwok, directrice exécutive du Hong Kong Democracy Council, un groupe basé à Washington qui défend le mouvement pro-démocratie de la ville, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi était une réponse indispensable pour tenir le gouvernement de Hong Kong responsable « de ses violations flagrantes des droits de l’homme ». Kwok faisait partie d’un groupe d’activistes basés à l’étranger ciblés par Les primes de la police de Hong Kong.

Hong Kong compte 14 bureaux commerciaux à l’étranger, visant à renforcer les liens économiques, commerciaux et culturels entre les territoires étrangers et la ville.

Mais ils ont été examinés de près lorsque un directeur de bureau de sa branche londonienne, ainsi que deux autres hommes, ont été inculpés en Grande-Bretagne pour avoir prétendument aidé les services de renseignement de Hong Kong en mai.

Les autorités chinoises au Royaume-Uni et à Hong Kong à cette époque a critiqué les accusations Les autorités londoniennes ont porté plainte contre la Chine, affirmant qu’il s’agissait de la dernière d’une série d’accusations « sans fondement et calomnieuses » que le gouvernement britannique a portées contre elle.

