Hong Kong se replie alors que le super typhon Saola se dirige vers le sud de la Chine

Des dizaines de millions de personnes à Hong Kong, Shenzhen et dans d’autres mégapoles du sud de la Chine se sont abritées vendredi alors que le super typhon Saola menaçait de devenir la tempête la plus violente à frapper la région depuis des décennies.

Des centaines de vols ont été annulés dans toute la région, la rentrée scolaire a été retardée à Hong Kong et les rues du centre financier inondé par la pluie étaient désertes.

En cas d’impact direct sur Hong Kong, les autorités ont averti qu’elles pourraient augmenter le niveau d’alerte à T10 – le niveau d’alerte le plus élevé de la ville, qui n’a été émis que 16 fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le bureau météorologique national chinois a déclaré vendredi que Saola « pourrait devenir le typhon le plus puissant à toucher terre dans le delta de la rivière des Perles depuis 1949 », faisant référence à une région de basse altitude qui comprend Hong Kong, Macao et la province du Guangdong – qui abrite le pôle technologique de Shenzhen.

À 15h00 (07h00 GMT), Saola se trouvait à 140 kilomètres (environ 85 miles) à l’est-sud-est de Hong Kong, avec des vents soutenus de 210 km/h.

Le super typhon Saola a généré des vents soutenus atteignant 210 kilomètres par heure alors qu’il se dirigeait vers Hong Kong. © Peter PARKS / AFP

La ville voisine de Shenzhen, qui abrite 17,7 millions d’habitants, a ouvert des refuges pour permettre aux personnes de se réfugier et a prévu d’arrêter les transports publics.

Les trains à destination et en provenance du Guangdong seront également suspendus de 20h00 à 18h00 samedi.

« Cela va affecter notre vie », a déclaré Wu Wenlai, 43 ans, qui dirige un restaurant dans la banlieue de Shenzhen qu’il a dû fermer.

« Mon fils aîné prévoyait de se rendre à Chengdu aujourd’hui pour l’université et son vol a maintenant été annulé », a ajouté Wu.

Malgré les ordres du gouvernement de suspendre les activités commerciales en fin d’après-midi, les échanges commerciaux étaient dynamiques sur les marchés humides de Shenzhen.

Typhon Saola © Janis LATVELS / AFP

« Les gens se précipitent encore pour faire des provisions de nourriture à la dernière minute », a déclaré Lu Yiming, propriétaire du magasin.

Des dizaines de chauffeurs-livreurs ont bravé les vents violents et la pluie pour atteindre les résidents retranchés à l’intérieur.

« Je travaillerai jusqu’à ce que je trouve que c’est trop dangereux », a déclaré à l’AFP le chauffeur-livreur Chai Jijie, 22 ans.

« Les gens ne veulent pas sortir mais veulent s’approvisionner en snacks et autres biens. Il y a beaucoup de commandes de livraison.

De l’autre côté de la frontière continentale, à Hong Kong, la bourse a suspendu ses échanges et les autorités ont prévenu que Saola pourrait contourner le territoire dans un rayon de 50 km dans la nuit jusqu’au lendemain matin, provoquant une onde de tempête pouvant entraîner de « graves inondations ».

« Le niveau maximum de la mer pourrait être similaire à celui atteint lorsque Mangkhut a frappé Hong Kong en 2018 », a indiqué l’observatoire météorologique de la ville.

Les surfeurs ont profité des vents violents et ont affronté les énormes vagues générées par le prochain typhon sur les plages de Hong Kong. © DALE DE LA REY / AFP

C’était la dernière fois que Hong Kong émettait un avertissement T10. Le typhon Mangkhut a blessé plus de 300 personnes dans la ville, détruisant des arbres et déclenchant des inondations.

En Chine continentale, elle a touché plus de trois millions de personnes dans les provinces du sud, faisant six morts.

Des typhons plus intenses

Le sud de la Chine est fréquemment frappé en été et en automne par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l’est des Philippines et se propagent ensuite vers l’ouest.

Le changement climatique a accru l’intensité des tempêtes tropicales, avec davantage de pluie et des rafales plus fortes entraînant des crues soudaines et des dégâts côtiers, selon les experts.

Les experts ont tiré la sonnette d’alarme sur le changement climatique qui augmente l’intensité des tempêtes tropicales, augmente les précipitations et génère des rafales de vent plus fortes. © DALE DE LA REY / AFP

À Hong Kong, les entreprises ont fixé leurs vitrines et leurs vitrines avec du ruban adhésif, tandis que les acheteurs ont signalé que les aliments et les légumes surgelés des supermarchés avaient été vidés.

Les surfeurs ont profité des vents violents et ont attrapé les énormes vagues générées par le prochain typhon sur une plage de Hong Kong.

Dans un village de pêcheurs de basse altitude du district de Lei Yue Mun – sujet aux inondations – le niveau de l’eau est monté et s’est infiltré dans les magasins, incitant les habitants à installer des sacs de sable et à fermer les portes.

« J’espère que nous pourrons conserver les outils nécessaires à notre activité, comme le réfrigérateur. Nous les avons surélevés pour que l’eau n’endommage pas (les appareils électroniques) », a déclaré un restaurateur du nom de Lee à une chaîne de télévision locale.

Le centre de casino voisin de Macao a également émis son troisième avertissement de typhon le plus élevé en milieu d’après-midi.

Saola a déplacé des milliers de personnes plus tôt cette semaine alors qu’il traversait le nord des Philippines, mais aucune victime directe n’a été signalée jusqu’à présent.

(AFP)