Les opérateurs Web de Hong Kong ont été avertis qu’ils risquent d’être bloqués par le registraire de domaine de la région en vertu d’une nouvelle politique interdisant les «contenus inappropriés», y compris tout contenu jugé illégal ou «perturbant le fonctionnement du gouvernement».

La Hong Kong Internet Registration Corporation (HKIRC) a alerté les personnes détenant des domaines «.hk» de sa nouvelle politique d’utilisation acceptable par e-mail et via une annonce sur son site Web.

La politique doit entrer en vigueur le 28 janvier, a déclaré l’agence, et exigera que les sites Web ne « Contrevient à toute loi locale, nationale ou internationale applicable » et ne sont pas «Contraire à l’intérêt public (y compris, mais sans s’y limiter, perturber le fonctionnement du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong).»

Bien que la politique de la société de domaine Web ne commence que plus tard ce mois-ci, la première victime signalée de nouvelles restrictions Internet dans la région était HKChronicles, un site Web utilisé par des militants pour promouvoir leur campagne en faveur de la démocratie et publier les détails personnels de personnalités telles en tant que policiers et leurs proches.

Le Hong Kong Broadband Network (HKBN) a déclaré qu’il avait bloqué le site Web conformément à la loi sur la sécurité nationale.

Alors que l’activité et l’accès à Internet en Chine continentale sont largement censurés par le gouvernement, Hong Kong a, jusqu’à présent, été libre du même type de restrictions en vertu de la « Un pays, deux systèmes » politique.

L’activiste Wong Ho Wah, candidat à l’organe législatif de Hong Kong, a dénoncé les nouvelles mesures, déclarant que «Le gouvernement a la responsabilité d’expliquer la justification et la raison d’être de l’action.» Bien que le gouvernement n’ait pas encore répondu, un porte-parole du HKIRC a déclaré sa nouvelle politique « N’a pas l’intention de réglementer le contenu des sites Web individuels. »

La portée législative et politique croissante de Pékin sur Hong Kong, en particulier la loi sur la sécurité qui a déclenché les manifestations, a fait craindre qu’elle cherche à exercer un contrôle en violation de l’accord conclu lorsque le Royaume-Uni a rendu la colonie en 1997. À ce moment-là, Pékin s’était engagé à de ne pas faire de changements politiques ou économiques à Hong Kong pendant cinq décennies.

Jeudi, 11 autres personnes ont été arrêtées à Hong Kong, soupçonnées d’avoir aidé une douzaine de militants pro-démocratie dans leur tentative de fuir la ville et d’échapper à l’arrestation dans le cadre d’une répression en cours à la suite des manifestations de 2019 qui ont frappé la ville.

